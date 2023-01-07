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В Иране казнили двоих обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж" - РИА Новости, 07.01.2023
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В Иране казнили двоих обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж"
В Иране казнили двоих обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж" - РИА Новости, 07.01.2023
В Иране казнили двоих обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж"
Два человека, обвиненных в убийстве правоохранителя в ходе беспорядков, были казнены в Иране, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T08:56
2023-01-07T08:57
в мире
иран
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека, обвиненных в убийстве правоохранителя в ходе беспорядков, были казнены в Иране, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы судебной власти страны. "Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, сегодня утром... были повешены", - сообщили иранские власти. В начале декабря сообщалось, что суд в Иране вынес предварительный приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве сотрудника Басидж (военное народное подразделение Корпуса стражей исламской революции, КСИР), из них пятеро были приговорены к смертной казни. Аджамиян погиб 3 ноября в ходе беспорядков на севере Ирана. С середины сентября в Иране проходили массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения головного платка. Это событие получило широкий общественный и мировой резонанс. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
https://ria.ru/20230104/iran-1843064403.html
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в мире, иран
В мире, Иран
08:56 07.01.2023 (обновлено: 08:57 07.01.2023)
 
В Иране казнили двоих обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж"

В Иране казнили двоих обвиняемых в убийстве члена сил "Басидж" во время беспорядков

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека, обвиненных в убийстве правоохранителя в ходе беспорядков, были казнены в Иране, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы судебной власти страны.
"Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, сегодня утром... были повешены", - сообщили иранские власти.
В начале декабря сообщалось, что суд в Иране вынес предварительный приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве сотрудника Басидж (военное народное подразделение Корпуса стражей исламской революции, КСИР), из них пятеро были приговорены к смертной казни. Аджамиян погиб 3 ноября в ходе беспорядков на севере Ирана.
С середины сентября в Иране проходили массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения головного платка. Это событие получило широкий общественный и мировой резонанс. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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