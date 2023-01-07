https://ria.ru/20230107/igrushki-1840302594.html

Игрушка за миллион: кто зарабатывает на подделках в стиле СССР

Игрушка за миллион: кто зарабатывает на подделках в стиле СССР - РИА Новости, 07.01.2023

Игрушка за миллион: кто зарабатывает на подделках в стиле СССР

Коллекционировать елочные игрушки стало модно. В погоне за редкими экземплярами некоторые готовы платить любые деньги, летать за границу. На этом наживаются... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:13

общество

новый год

россия

ссср

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840487749_0:281:3044:1993_1920x0_80_0_0_2a676d2f135cf01a446136d086f1f055.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Антонина Матвеева, Борис Ги. Коллекционировать елочные игрушки стало модно. В погоне за редкими экземплярами некоторые готовы платить любые деньги, летать за границу. На этом наживаются мошенники: в интернете десятки тысяч объявлений о продаже возможных фальшивок. Какие уловки используют обманщики и сколько зарабатывают — в материале РИА Новости."Не могут остановиться"Екатерина Липатова из Санкт-Петербурга 13 лет собирает старые елочные украшения. В хобби это превратилось, когда захотела найти игрушки, которые висели на елке у ее семьи еще в советское время.У Екатерины около 300 советских елочных игрушек. Она ведет одну из крупнейших групп для коллекционеров в соцсети "ВКонтакте" — там обмениваются опытом и выставляют на продажу редкие лоты.Виртуальные прилавкиТаких сообществ в социальной сети десятки. Участников — около 50 тысяч. Также объявления публикуют на онлайн-сервисах и интернет-аукционе "Мешок". По подсчетам РИА Новости, всего на ресурсах сейчас около ста тысяч предложений.Спрос растет. На "Авито" по сравнению с предыдущим годом — на 53 процента. Покупают примерно треть выставленных лотов. Интерес к ним повышается с конца осени. Пик продаж — в середине декабря.Цена обычно от двух до пяти тысяч за экземпляр. Но, например, редкую игрушку "Лягушка в галоше под листом" купили за 204 тысячи. Самый же дорогой раритет, выставленный в Сети, — "Парашютист". За него просили 9,5 миллиона рублей.Особенно ценятся советские игрушки, которые выпускали к значимым событиям. Скажем, ватные белые медведи, появившиеся на прилавках в 1938-м, после экспедиции Ивана Папанина к Северному полюсу. А с выходом комедии "Цирк" режиссера Григория Александрова елки украсили клоуны и цирковые собачки. Сегодня такие стоят до 90 тысяч рублей. Быстро уходят с виртуальных прилавков и лоты от артели "Культигрушка"."Деньги не вернули"Мошенники делают бизнес, постоянно придумывая новые схемы обмана коллекционеров.Самый распространенный — фейковый аккаунт. Жулики публикуют чужие фотографии. А как только получают деньги, исчезают."Бывало, что за месяц в группе возникало порядка 30 таких аккаунтов, — говорит Екатерина. — При этом мошенники непрерывно создают новые страницы, меняют в профилях города и имена. На их удочку хотя бы раз попадался каждый коллекционер. Зарабатывать таким способом можно бесконечно: воздух ведь не распродашь".Некоторые налаживают собственное производство подделок. А порой и вовсе "изобретают" изделия, которые никогда не выпускались. Смастерить фальшивку несложно. Достаточно искусственно состарить вату или картон, а папье-маше придать некую аляповатость с помощью красок."Я дважды попадалась, — признается Алла, коллекционер из Санкт-Петербурга. — Это был картонаж. На фото рассмотреть детали невозможно, а цена ниже рыночной. Заплатила десять тысяч. Конечно, мне ничего не вернули".Чтобы привлечь внимание к игрушке, продавцы создают вокруг нее искусственный ажиотаж, поднимая стоимость на интернет-аукционах. Люди стараются "урвать сенсацию".При этом в шапке объявлений продавцы не указывают год изготовления. Просто описывают лот как "редкость". Так покупатель не сможет предъявить претензии: старину ему и не обещали. По подсчетам РИА Новости, на аукционе "Мешок" — около 30 тысяч похожих предложений. И еще столько же уже состоявшихся сделок.Представители интернет-аукциона подтвердили наличие подделок. Их выявляют независимые эксперты, которые сотрудничают с платформой, после чего игрушку снимают с продажи или переносят в раздел "Копии, реплики".Украшения со свалокДругая больная для коллекционеров тема — продажа отреставрированных оригиналов. Чем лучше сохранилась игрушка, тем она ценнее. Поэтому мошенники стремятся улучшить ее внешний вид.Как отмечает специалист, в основном игрушки перекрашивают обычной гуашью и оконной замазкой, трещины заделывают жевательной резинкой и пластилином."Когда я только начинала, мне на глаза попался аккаунт с изделиями в отличном состоянии, — вспоминает Екатерина Липатова. — Я тут же сделала покупку. Потом знающие люди подсказали, что это переделка. Продавец об этом предупредить не удосужился".По букве законаНаказать мошенников непросто. Торговая марка для старых игрушек не имеет силы, ведь заводы, где их производили, давно закрылись. А значит, это не контрафакт.Тем не менее статью 159 УК России ("Мошенничество") применить можно. Надо только доказать состав преступления, отмечает юрист Дмитрий Зацаринский.Перед сделкой он советует попросить продавца четко сформулировать информацию о товаре и убедиться, что вся переписка с ним сохранена. Для этого лучше общаться через сервисы, где в памяти системы остается история сообщений. Покупку же стоит забирать при свидетеле, фиксирующем происходящее на видео.Коллекционеры рекомендуют приобрести специальный каталог со всеми выпущенными и присутствующими на рынке раритетными игрушками. Это позволит узнать, как они выглядят в оригинале, и рассчитать примерную стоимость.Также можно обратить внимание на стеклянные украшения: их подделать сложнее, поскольку технологии практически утрачены. Значит, есть шанс сохранить и деньги, и новогоднее настроение.

https://ria.ru/20221226/elka-1840816589.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, россия, ссср, мошенники