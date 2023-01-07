https://ria.ru/20230107/grekhi-1843427199.html
Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную
Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную, и принял их к себе. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T22:16
2023-01-07T22:16
2023-01-07T22:16
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную, и принял их к себе. "Высочайшее проявление любви - это жертвенность. Мы вспоминаем подвиги наших воинов, которые защитили Отечество в Великую Отечественную войну: где они, в каком месте, простил ли им Господь грехи? И тут же, вспоминая слова, что нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя, мы понимаем, что все они у Господа, прощены были им грехи за ту великую жертву, которую они принесли ради народа", – сказал патриарх, выступая на елке в храме Христа Спасителя. В праздник Рождества Христова патриарх посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. На нее были приглашены дети военнослужащих из зоны специальной военной операции, воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ. Сегодня, отметил патриарх, от нас никто не требует таких жертв, какие были принесены во время Великой Отечественной войны. "Хотя есть сегодня и те места, в том числе и на просторах исторической Руси, где употребляется оружие, где люди защищают Родину и погибают в мирное время. Мы и в их адрес говорим: нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя", – заключил он. Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников - Рождество Христово.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843425742.html
https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843361592.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную
Патриарх Кирилл: Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную, и принял их к себе.
"Высочайшее проявление любви - это жертвенность. Мы вспоминаем подвиги наших воинов, которые защитили Отечество в Великую Отечественную войну: где они, в каком месте, простил ли им Господь грехи? И тут же, вспоминая слова, что нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя, мы понимаем, что все они у Господа, прощены были им грехи за ту великую жертву, которую они принесли ради народа", – сказал патриарх, выступая на елке в храме Христа Спасителя.
В праздник Рождества Христова патриарх посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
. На нее были приглашены дети военнослужащих из зоны специальной военной операции, воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ.
Сегодня, отметил патриарх, от нас никто не требует таких жертв, какие были принесены во время Великой Отечественной войны. "Хотя есть сегодня и те места, в том числе и на просторах исторической Руси, где употребляется оружие, где люди защищают Родину и погибают в мирное время. Мы и в их адрес говорим: нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя", – заключил он.
Русская православная церковь
7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников - Рождество Христово.