https://ria.ru/20230107/grekhi-1843427199.html

Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную

Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл рассказал прощении грехов погибшим в Великую Отечественную

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную, и принял их к себе. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T22:16

2023-01-07T22:16

2023-01-07T22:16

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную, и принял их к себе. "Высочайшее проявление любви - это жертвенность. Мы вспоминаем подвиги наших воинов, которые защитили Отечество в Великую Отечественную войну: где они, в каком месте, простил ли им Господь грехи? И тут же, вспоминая слова, что нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя, мы понимаем, что все они у Господа, прощены были им грехи за ту великую жертву, которую они принесли ради народа", – сказал патриарх, выступая на елке в храме Христа Спасителя. В праздник Рождества Христова патриарх посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. На нее были приглашены дети военнослужащих из зоны специальной военной операции, воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ. Сегодня, отметил патриарх, от нас никто не требует таких жертв, какие были принесены во время Великой Отечественной войны. "Хотя есть сегодня и те места, в том числе и на просторах исторической Руси, где употребляется оружие, где люди защищают Родину и погибают в мирное время. Мы и в их адрес говорим: нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя", – заключил он. Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников - Рождество Христово.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843425742.html

https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843361592.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь