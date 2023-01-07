https://ria.ru/20230107/grazhdanstvo-1843402867.html

Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023

Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, пишет Lb.ua. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T17:35

2023-01-07T17:35

2023-01-07T19:27

россия

украина

ситуация вокруг упц

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843246754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f50fe13962e11c14b0e4d78ba3050261.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, пишет Lb.ua. По информации издания, указ № 898/2022 подписан 28 декабря. "Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в публикации. В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждает Lb.ua, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану. Решение Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Сатанизм как он есть", — написала она в Telegram-канале.На фоне российской военной спецоперации киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.

https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html

https://ria.ru/20230106/obysk-1843243781.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ситуация вокруг упц, владимир зеленский, в мире