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Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023
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Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ
Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023
Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, пишет Lb.ua. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:35
2023-01-07T19:27
россия
украина
ситуация вокруг упц
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, пишет Lb.ua. По информации издания, указ № 898/2022 подписан 28 декабря. "Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в публикации. В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждает Lb.ua, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану. Решение Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Сатанизм как он есть", — написала она в Telegram-канале.На фоне российской военной спецоперации киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.
https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html
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россия, украина, ситуация вокруг упц, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Владимир Зеленский, В мире
17:35 07.01.2023 (обновлено: 19:27 07.01.2023)
 
Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

© AFP 2022 / Sameer Al-DoumyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, пишет Lb.ua.
По информации издания, указ № 898/2022 подписан 28 декабря.
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"Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в публикации.
В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждает Lb.ua, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.
Решение Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Сатанизм как он есть", — написала она в Telegram-канале.
На фоне российской военной спецоперации киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.
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