17:35 07.01.2023 (обновлено: 19:27 07.01.2023)
Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ
Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви, пишет Lb.ua.
По информации издания, указ № 898/2022 подписан 28 декабря.
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"Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ", — говорится в публикации.
В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене. Как утверждает Lb.ua, у него есть российский паспорт. Еще один священнослужитель — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который очень близок к Ионафану.
Решение Зеленского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Сатанизм как он есть", — написала она в Telegram-канале.
На фоне российской военной спецоперации киевский режим развернул самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых областей запретили деятельность УПЦ на своей территории, в Верховную раду внесли законопроект о фактическом запрете Церкви на всей Украине. СБУ возбуждает против духовенства УПЦ уголовные дела и проводит в домах епископов и священников, в храмах и монастырях (в том числе в Киево-Печерской лавре) "контрразведывательные мероприятия" — обыски с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности". Против некоторых священнослужителей ввели государственные санкции.