https://ria.ru/20230107/gorlovka-1843383098.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, кроме того, обстрелу подверглись поселки Каштановое и Минеральное,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:14

2023-01-07T15:14

2023-01-07T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, кроме того, обстрелу подверглись поселки Каштановое и Минеральное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по поселку Каштановое в 13.30 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13.35 – четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Минеральному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230107/obstrel-1843372988.html

горловка

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Горловки снарядами натовского калибра Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, кроме того, обстрелу подверглись поселки Каштановое и Минеральное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2023-01-07T15:14 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк