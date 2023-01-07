https://ria.ru/20230107/gorlovka-1843383098.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, кроме того, обстрелу подверглись поселки Каштановое и Минеральное,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:14
2023-01-07T15:14
2023-01-07T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843387167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f4abd9e826c750caadb72623e8c73bf.jpg
ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, кроме того, обстрелу подверглись поселки Каштановое и Минеральное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по поселку Каштановое в 13.30 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 13.35 – четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Минеральному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843372988.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843387167_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b9854782ec392007f44551f13e01ed8c.jpg
Последствия обстрела Горловки снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, кроме того, обстрелу подверглись поселки Каштановое и Минеральное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-01-07T15:14
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:14 07.01.2023 (обновлено: 15:42 07.01.2023)
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке еще пять снарядов натовского калибра