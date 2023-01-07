https://ria.ru/20230107/germaniya-1843407044.html

В бундестаге признали тяжелую правду об украинском конфликте

В бундестаге признали тяжелую правду об украинском конфликте - РИА Новости, 07.01.2023

В бундестаге признали тяжелую правду об украинском конфликте

Отправка на Украину западного оружия и военной техники ведет к большей эскалации, а население Германии не поддерживает увеличение поставок, написали в Twitter... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T18:24

2023-01-07T18:24

2023-01-07T19:23

в мире

сара вагенкнехт

украина

германия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отправка на Украину западного оружия и военной техники ведет к большей эскалации, а население Германии не поддерживает увеличение поставок, написали в Twitter депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и председатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель."Федеральное правительство разжигает самый опасный конфликт со времен Второй мировой войны вопреки воле большинства населения и собирается совершенно безответственно пойти на новый виток эскалации с поставками БМП Marder вместо того, чтобы полагаться на дипломатию", — отметила Вагенкнехт.Она сослалась на результаты исследования Tagesschau. Немцы не хотят, чтобы траты Берлина на Украину росли: 67 процентов опрошенных не поддерживают расширение поставок, подчеркнула депутат."Вместо того чтобы трудиться над переговорами, это фанатичное, маниакально одержимое, необразованное правительство азартных игроков ставит нашу страну на грань третьей мировой войны", — добавила Вайдель.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843399910.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843396249.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843383335.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сара вагенкнехт, украина, германия, вооруженные силы украины