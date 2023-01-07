https://ria.ru/20230107/gaz-1843421543.html

В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч

В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч - РИА Новости, 07.01.2023

В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч

Порядка 13 тысяч абонентов остались без газоснабжения в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:50

2023-01-07T20:50

2023-01-07T21:30

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Порядка 13 тысяч абонентов остались без газоснабжения в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве республики.Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 11 тысяч абонентов остались без газа."На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, в мире, жкх