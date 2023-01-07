https://ria.ru/20230107/gaz-1843421543.html
В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч
В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч - РИА Новости, 07.01.2023
В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч
Порядка 13 тысяч абонентов остались без газоснабжения в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:50
2023-01-07T20:50
2023-01-07T21:30
луганская народная республика
в мире
жкх
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Порядка 13 тысяч абонентов остались без газоснабжения в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве республики.Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 11 тысяч абонентов остались без газа."На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, жкх
Луганская Народная Республика, В мире, ЖКХ
20:50 07.01.2023 (обновлено: 21:30 07.01.2023)
В ЛНР число оставшихся без газа абонентов увеличилось до 13 тысяч
Правительство ЛНР: число оставшихся без газа абонентов в Лутугино увеличилось до 13 тысяч
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Порядка 13 тысяч абонентов остались без газоснабжения в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве республики.
Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 11 тысяч абонентов остались без газа.
"На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.