https://ria.ru/20230107/gaz-1843368054.html

Эксперт оценил ситуацию с поставками газа в Европу

Эксперт оценил ситуацию с поставками газа в Европу - РИА Новости, 07.01.2023

Эксперт оценил ситуацию с поставками газа в Европу

Европейские страны нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в прошедшем году в совокупности более чем на 60%, до 125 миллионов тонн, а крупнейшим... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:11

2023-01-07T13:11

2023-01-07T13:11

экономика

европа

россия

газпром

северный поток

турецкий поток

голубой поток

сша

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Европейские страны нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) в прошедшем году в совокупности более чем на 60%, до 125 миллионов тонн, а крупнейшим поставщиков топлива стали США, увеличившие экспорт в Европу почти в два с половиной раза, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "По итогам 2022 года Европа… существенно нарастила объёмы импорта СПГ, с 75 миллионов тонн (102 миллиардов кубометров) до практически 125 миллионов тонн (170 миллиардов кубометров), то есть более чем на 60% относительно уровня прошлого года", — отметил Тимонин. Собеседник агентства добавил, что крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу по итогам года — причём с большим отрывом — стали Соединенные Штаты. Показатель, как уточнил аналитик, вырос практически в два с половиной раза, с 21,4 миллиона тонн (29 миллиардов кубометров) до более 53 миллионов тонн (72 миллиардов кубометров). При этом, подчеркнул Тимонин, именно сжиженный газ стал ключевым инструментом Евросоюза в замещении трубопроводных поставок из России. Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины. Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — газопроводу "Северный поток", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту - газопроводу "Ямал – Европа" - после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратил приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

европа

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, газпром, северный поток, турецкий поток, голубой поток, сша, спг, природный газ, сжиженный природный газ, санкции, санкции в отношении россии