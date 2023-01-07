https://ria.ru/20230107/gaz-1843362934.html
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа - РИА Новости, 07.01.2023
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа
Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:30
2023-01-07T12:30
2023-01-07T12:30
экономика
черное море
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835598136_10:0:2520:1412_1920x0_80_0_0_156dd88646b19e63989e7e398b56b4ad.png
АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов. "На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском - еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", - отметил Донмез.
https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html
черное море
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835598136_324:0:2207:1412_1920x0_80_0_0_10b2ba0d3fbb45e63e46e8ff91accf7f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, черное море, турция
Экономика, Черное море, Турция
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа
Минэнерго Турции: запасы черноморского газа способны покрыть спрос населения за 33 года
АНКАРА, 7 янв – РИА Новости.
Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил
министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
"Доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Чёрного моря достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции", - приводит слова Донмеза агентство Anadolu.
По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов.
"На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском - еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", - отметил Донмез.