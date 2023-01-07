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Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа - РИА Новости, 07.01.2023
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Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа - РИА Новости, 07.01.2023
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа
Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:30
2023-01-07T12:30
экономика
черное море
турция
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов. "На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском - еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", - отметил Донмез.
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экономика, черное море, турция
Экономика, Черное море, Турция
12:30 07.01.2023
 
Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа

Минэнерго Турции: запасы черноморского газа способны покрыть спрос населения за 33 года

© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıТурецкий корабль рядом с месторождением газа в Черном море
Турецкий корабль рядом с месторождением газа в Черном море - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Турецкий корабль рядом с месторождением газа в Черном море. Архивное фото
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
"Доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Чёрного моря достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции", - приводит слова Донмеза агентство Anadolu.
По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов.
"На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском - еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", - отметил Донмез.
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