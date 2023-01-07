https://ria.ru/20230107/gaz-1843362934.html

Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа

Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа - РИА Новости, 07.01.2023

Минэнерго Турции оценило разведанные запасы черноморского газа

Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:30

2023-01-07T12:30

2023-01-07T12:30

экономика

черное море

турция

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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Доказанные запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов. "На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском - еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство", - отметил Донмез.

https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html

черное море

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, черное море, турция