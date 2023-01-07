https://ria.ru/20230107/gaz-1843344212.html
Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков
Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 07.01.2023
Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков
Отказ Германии от поставок российского топлива по "Северным потокам" привел к "большому разрыву" между Россией и Европой, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T09:34
2023-01-07T09:34
2023-01-07T10:42
экономика
цены на нефть
алексей пушков
владимир путин
европа
россия
германия
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отказ Германии от поставок российского топлива по "Северным потокам" привел к "большому разрыву" между Россией и Европой, заявил сенатор Алексей Пушков.Как отметил политик, взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" поставил крест даже на теоретической возможности возобновления поставок в ФРГ."Поставки газа служили основой особых отношений между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. Их прекращение отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения "газ — трубы", заключенному между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет назад", — указал он."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843328871.html
европа
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, алексей пушков, владимир путин, европа, россия, германия, telegram, северный поток, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Алексей Пушков, Владимир Путин, Европа, Россия, Германия, Telegram, Северный поток, Санкции в отношении России
09:34 07.01.2023 (обновлено: 10:42 07.01.2023)
Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков
Пушков заявил, что отказ ФРГ от поставок газа привел к большому разрыву Европы с Россией