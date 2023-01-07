https://ria.ru/20230107/gaz-1843344212.html

Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков

Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 07.01.2023

Одно решение ФРГ "переломало хребет" отношениям с Россией, заявил Пушков

Отказ Германии от поставок российского топлива по "Северным потокам" привел к "большому разрыву" между Россией и Европой, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T09:34

2023-01-07T09:34

2023-01-07T10:42

экономика

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алексей пушков

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отказ Германии от поставок российского топлива по "Северным потокам" привел к "большому разрыву" между Россией и Европой, заявил сенатор Алексей Пушков.Как отметил политик, взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" поставил крест даже на теоретической возможности возобновления поставок в ФРГ."Поставки газа служили основой особых отношений между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. Их прекращение отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения "газ — трубы", заключенному между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет назад", — указал он."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843328871.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, алексей пушков, владимир путин, европа, россия, германия, telegram, северный поток, санкции в отношении россии