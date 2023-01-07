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Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине - РИА Новости, 07.01.2023
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Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине
Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине - РИА Новости, 07.01.2023
Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине
Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в ближайшие годы значительно ускорить переход на электрокары с автомобилей на традиционном бензине и РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T06:21
2023-01-07T06:28
экономика
цены на нефть
сергей колобанов
европа
россия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в ближайшие годы значительно ускорить переход на электрокары с автомобилей на традиционном бензине и дизеле, несмотря на запрет импортировать нефтепродукты из России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным агентства Блумберг, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля. Энергокризис этого года привел к кратному росту цен на европейском рынке прежде всего на газ и электричество, а нефтепродукты, напротив, подорожали менее всего, заметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. При этом у бензина и дизеля есть некий "запас прочности на удорожание". С ним согласен и директор практики "Газ и химия" "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин. По его словам, высокие цены на традиционное топливо - несомненно, драйвер перехода на электрокары или альтернативные виды топлива. "Однако цены на альтернативные источники энергии также будут сохраняться на высоком уровне как минимум в ближайшие 2-3 года. Поэтому кардинального изменения структуры потребления энергоресурсов в краткосрочной перспективе ожидать не следует", - добавил эксперт.
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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, европа, россия
Экономика, Цены на нефть, Сергей Колобанов, Европа, Россия
06:21 07.01.2023 (обновлено: 06:28 07.01.2023)
 
Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине

Колобанов: дорогая электроэнергия не позволит Европе быстро отказаться от бензина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Circle K в Варшаве
Автозаправочная станция Circle K в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автозаправочная станция Circle K в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в ближайшие годы значительно ускорить переход на электрокары с автомобилей на традиционном бензине и дизеле, несмотря на запрет импортировать нефтепродукты из России, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным агентства Блумберг, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля.
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Энергокризис этого года привел к кратному росту цен на европейском рынке прежде всего на газ и электричество, а нефтепродукты, напротив, подорожали менее всего, заметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. При этом у бензина и дизеля есть некий "запас прочности на удорожание".
"Однако опережающий темп роста цен на электроэнергию существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество – дешевизну поездок в расчете на километр пробега. Ожидать в ближайшие годы существенного ускорения в Европе реализации политики по уходу от нефтяных топлив из-за вводимого эмбарго на российские нефтепродукты не стоит", - считает Колобанов.
С ним согласен и директор практики "Газ и химия" "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин. По его словам, высокие цены на традиционное топливо - несомненно, драйвер перехода на электрокары или альтернативные виды топлива. "Однако цены на альтернативные источники энергии также будут сохраняться на высоком уровне как минимум в ближайшие 2-3 года. Поэтому кардинального изменения структуры потребления энергоресурсов в краткосрочной перспективе ожидать не следует", - добавил эксперт.
Добыча нефти в США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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ЭкономикаЦены на нефтьСергей КолобановЕвропаРоссия
 
 
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