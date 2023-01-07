https://ria.ru/20230107/evropa-1843330680.html

Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине

Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине - РИА Новости, 07.01.2023

Эксперты рассказали, почему Европа не сможет отказаться от авто на бензине

Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в ближайшие годы значительно ускорить переход на электрокары с автомобилей на традиционном бензине и РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T06:21

2023-01-07T06:21

2023-01-07T06:28

экономика

цены на нефть

сергей колобанов

европа

россия

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в ближайшие годы значительно ускорить переход на электрокары с автомобилей на традиционном бензине и дизеле, несмотря на запрет импортировать нефтепродукты из России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным агентства Блумберг, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля. Энергокризис этого года привел к кратному росту цен на европейском рынке прежде всего на газ и электричество, а нефтепродукты, напротив, подорожали менее всего, заметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. При этом у бензина и дизеля есть некий "запас прочности на удорожание". С ним согласен и директор практики "Газ и химия" "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин. По его словам, высокие цены на традиционное топливо - несомненно, драйвер перехода на электрокары или альтернативные виды топлива. "Однако цены на альтернативные источники энергии также будут сохраняться на высоком уровне как минимум в ближайшие 2-3 года. Поэтому кардинального изменения структуры потребления энергоресурсов в краткосрочной перспективе ожидать не следует", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20221215/pereboi-1838993661.html

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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, европа, россия