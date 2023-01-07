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Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море - РИА Новости, 07.01.2023
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Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море
Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море - РИА Новости, 07.01.2023
Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:36
2023-01-07T20:36
в мире
турция
греция
эгейское море
оон
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по Афинам" ракетами. Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе от турецких ракет "Тайфун", турецкий лидер напомнил, что в ходе последних испытаний ракеты этой модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр. "Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия "Тайфуна", утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции", - подчеркнул Эрдоган. Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Анкаре выход в международные воды.
https://ria.ru/20230106/gaz-1843318764.html
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в мире, турция, греция, эгейское море, оон
В мире, Турция, Греция, Эгейское море, ООН
20:36 07.01.2023
 
Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море

Президент Турции Эрдоган: Греции нужно отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по Афинам" ракетами.
"Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. До тех пор, пока нам не причиняется ущерба, мы не причиним вреда", - заявил турецкий лидер, выступая в субботу на открытии ряда объектов в южнотурецкой провинции Анталья, его слова приводит агентство Anadolu.
Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе от турецких ракет "Тайфун", турецкий лидер напомнил, что в ходе последних испытаний ракеты этой модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр.
"Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия "Тайфуна", утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции", - подчеркнул Эрдоган.
Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Анкаре выход в международные воды.
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В миреТурцияГрецияЭгейское мореООН
 
 
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