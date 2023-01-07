https://ria.ru/20230107/erdogan-1843419096.html

Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море

Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море - РИА Новости, 07.01.2023

Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:36

2023-01-07T20:36

2023-01-07T20:36

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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции надо отказаться от "антитурецких" планов в Эгейском море, и отметил отсутствие у Анкары цели "нанести удар по Афинам" ракетами. Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе от турецких ракет "Тайфун", турецкий лидер напомнил, что в ходе последних испытаний ракеты этой модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр. "Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия "Тайфуна", утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции", - подчеркнул Эрдоган. Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Анкаре выход в международные воды.

https://ria.ru/20230106/gaz-1843318764.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, греция, эгейское море, оон