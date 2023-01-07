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Хуснуллин исполнил желания двух мальчиков из Горловки и Ижевска
Хуснуллин исполнил желания двух мальчиков из Горловки и Ижевска - РИА Новости, 07.01.2023
Хуснуллин исполнил желания двух мальчиков из Горловки и Ижевска
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей: юный житель ДНР на Новый год получил робота, а мальчик из Ижевска... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:13
2023-01-07T11:13
2023-01-07T11:13
новый год — 2023
марат хуснуллин
общество
дед мороз
владимир путин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей: юный житель ДНР на Новый год получил робота, а мальчик из Ижевска встретился с любимой баскетбольной командой. Как рассказала мама пятилетнего Никиты из Горловки, об акции они узнали через интернет, решили поучаствовать и очень ждали новогоднего чуда. Робота прямо домой Никите принес Дед Мороз. Хуснуллин также исполнил мечту 13-летнего Адама Гамаля из Ижевска — мальчик встретился с баскетболистами БК "УНИКС" в Казани. Он пообщался со спортсменами своей любимой команды и даже принял участие в их тренировке. Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этом году на " Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230107/zhelanie-1843347869.html
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Новый год — 2023, Марат Хуснуллин, Общество, Дед Мороз, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Елка желаний
Хуснуллин исполнил желания двух мальчиков из Горловки и Ижевска
Хуснуллин исполнил желания двух мальчиков из Горловки и Ижевска на "Елке желаний"