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Российские военные показали видео уникальной танковой дуэли в Донбассе - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/duel-1843397020.html
Российские военные показали видео уникальной танковой дуэли в Донбассе
Российские военные показали видео уникальной танковой дуэли в Донбассе - РИА Новости, 07.01.2023
Российские военные показали видео уникальной танковой дуэли в Донбассе
Уникальная танковая дуэль с участием трех российских и двух украинских танков произошла в Донбассе, свидетельствуют редкие кадры, попавшие в распоряжение РИА... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:47
2023-01-07T19:31
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
киев
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Уникальная танковая дуэль с участием трех российских и двух украинских танков произошла в Донбассе, свидетельствуют редкие кадры, попавшие в распоряжение РИА Новости. Когда противник открыл огонь по находившимся в прямой видимости двум российским танкам, третий, незаметно подъехавший с фланга, открыл огонь по украинской машине. В итоге танк противника был подбит. "Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника. Грамотная тактика была выбрана. И нужно отдать должное экипажу — это очень сложно и очень страшно. Но наш танковый экипаж не испугался ничего, и противника уничтожили", — добавил собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
россия
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Уникальные кадры танковой дуэли в Донбассе
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россия, донбасс, киев, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Киев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
16:47 07.01.2023 (обновлено: 19:31 07.01.2023)
 
Российские военные показали видео уникальной танковой дуэли в Донбассе

Опубликовано видео уникальной дуэли трех российских танков и двух украинских в Донбассе

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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Уникальная танковая дуэль с участием трех российских и двух украинских танков произошла в Донбассе, свидетельствуют редкие кадры, попавшие в распоряжение РИА Новости.

"Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков (ВСУ. — Прим. ред.), которые расположились в другой лесополосе", — прокомментировал видео российский военнослужащий.

Когда противник открыл огонь по находившимся в прямой видимости двум российским танкам, третий, незаметно подъехавший с фланга, открыл огонь по украинской машине. В итоге танк противника был подбит.
"Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника. Грамотная тактика была выбрана. И нужно отдать должное экипажу — это очень сложно и очень страшно. Но наш танковый экипаж не испугался ничего, и противника уничтожили", — добавил собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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