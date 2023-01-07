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В Омской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 07.01.2023
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В Омской области произошло смертельное ДТП
В Омской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 07.01.2023
В Омской области произошло смертельное ДТП
Еще одно крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, погибла 2-летняя девочка, четверо пострадали, сообщила пресс-служба областной... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:25
2023-01-07T19:25
происшествия
авто
омская область
toyota corolla
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ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Еще одно крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, погибла 2-летняя девочка, четверо пострадали, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. По ее данным, около 16.00 (13.00 мск) женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 795-го километра она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry. "В результате ДТП скончалась пассажир автомобиля Toyota - двухлетняя девочка. Водитель автомобиля Toyota и два ее пассажира, мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель автомобиля Cherry доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве. Ранее в субботу около 14.50 (11.50 мск) на этой же дороге в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.
https://ria.ru/20230107/avariya-1843392206.html
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происшествия, авто, омская область, toyota corolla
Происшествия, Авто, Омская область, Toyota Corolla
19:25 07.01.2023
 
В Омской области произошло смертельное ДТП

В Омской области на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП, погибла двухлетняя девочка

© Фото : УМВД России по Омской областиНа трассе в Омской области произошло столкновение автомобилей "Тойота Рав 4" и "Чери"
На трассе в Омской области произошло столкновение автомобилей Тойота Рав 4 и Чери - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : УМВД России по Омской области
На трассе в Омской области произошло столкновение автомобилей "Тойота Рав 4" и "Чери"
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Еще одно крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, погибла 2-летняя девочка, четверо пострадали, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По ее данным, около 16.00 (13.00 мск) женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 795-го километра она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.
"В результате ДТП скончалась пассажир автомобиля Toyota - двухлетняя девочка. Водитель автомобиля Toyota и два ее пассажира, мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель автомобиля Cherry доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.
Ранее в субботу около 14.50 (11.50 мск) на этой же дороге в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.
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ПроисшествияАвтоОмская областьToyota Corolla
 
 
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