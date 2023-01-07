https://ria.ru/20230107/dtp-1843412980.html

В Омской области произошло смертельное ДТП

В Омской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 07.01.2023

В Омской области произошло смертельное ДТП

Еще одно крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, погибла 2-летняя девочка, четверо пострадали, сообщила пресс-служба областной... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T19:25

2023-01-07T19:25

2023-01-07T19:25

происшествия

авто

омская область

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843413616_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_a3d749b182f45fa1a0df8c356897238c.jpg

ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Еще одно крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, погибла 2-летняя девочка, четверо пострадали, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. По ее данным, около 16.00 (13.00 мск) женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 795-го километра она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry. "В результате ДТП скончалась пассажир автомобиля Toyota - двухлетняя девочка. Водитель автомобиля Toyota и два ее пассажира, мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель автомобиля Cherry доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве. Ранее в субботу около 14.50 (11.50 мск) на этой же дороге в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.

https://ria.ru/20230107/avariya-1843392206.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, омская область, toyota corolla