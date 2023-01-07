В Омской области произошло смертельное ДТП
В Омской области на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП, погибла двухлетняя девочка
© Фото : УМВД России по Омской областиНа трассе в Омской области произошло столкновение автомобилей "Тойота Рав 4" и "Чери"
© Фото : УМВД России по Омской области
На трассе в Омской области произошло столкновение автомобилей "Тойота Рав 4" и "Чери"
ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Еще одно крупное ДТП произошло на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, погибла 2-летняя девочка, четверо пострадали, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По ее данным, около 16.00 (13.00 мск) женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 795-го километра она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.
"В результате ДТП скончалась пассажир автомобиля Toyota - двухлетняя девочка. Водитель автомобиля Toyota и два ее пассажира, мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель автомобиля Cherry доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.
Ранее в субботу около 14.50 (11.50 мск) на этой же дороге в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.