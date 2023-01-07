https://ria.ru/20230107/dtp-1843386539.html

В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие

В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.01.2023

В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota и "ГАЗели" в Омской области, рассказали в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:34

2023-01-07T15:34

2023-01-07T15:48

происшествия

авто

марьяновский район

омская область

группа газ

toyota corolla

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ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota и "ГАЗели" в Омской области, рассказали в областной Госавтоинспекции. ДТП произошло в субботу около 14.50 (11.50) в Марьяновском районе Омской области на автодороге Челябинск-Новосибирск. Полицейские выяснили, что 40-летний водитель грузовой "ГАЗели" в районе 762-го километра не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Toyota, за рулем которой находилась 29-летняя женщина. От удара Toyota съехала в кювет. "В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Toyota молодой человек 2002 года рождения, пять пассажиров получили травмы - три женщины 1980, 1994 и 2003 года рождения и два мужчины 1995 и 2004 годов рождения. В автомобиле "ГАЗель" пострадал водитель и два пассажира, мужчины 1986 и 1991 годов рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства. Окончательно обстоятельства и причины автоаварии установят в ходе проверки. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

марьяновский район

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происшествия, авто, марьяновский район, омская область, группа газ, toyota corolla