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В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.01.2023
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В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.01.2023
В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota и "ГАЗели" в Омской области, рассказали в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:34
2023-01-07T15:48
происшествия
авто
марьяновский район
омская область
группа газ
toyota corolla
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ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota и "ГАЗели" в Омской области, рассказали в областной Госавтоинспекции. ДТП произошло в субботу около 14.50 (11.50) в Марьяновском районе Омской области на автодороге Челябинск-Новосибирск. Полицейские выяснили, что 40-летний водитель грузовой "ГАЗели" в районе 762-го километра не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Toyota, за рулем которой находилась 29-летняя женщина. От удара Toyota съехала в кювет. "В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Toyota молодой человек 2002 года рождения, пять пассажиров получили травмы - три женщины 1980, 1994 и 2003 года рождения и два мужчины 1995 и 2004 годов рождения. В автомобиле "ГАЗель" пострадал водитель и два пассажира, мужчины 1986 и 1991 годов рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства. Окончательно обстоятельства и причины автоаварии установят в ходе проверки. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
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происшествия, авто, марьяновский район, омская область, группа газ, toyota corolla
Происшествия, Авто, Марьяновский район, Омская область, Группа ГАЗ, Toyota Corolla
15:34 07.01.2023 (обновлено: 15:48 07.01.2023)
 
В Омской области "Газель" столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие

В Омской области в ДТП с "Газелью" погиб один человек, еще восемь пострадали

© Фото : Омская полиция/TelegramДТП на автодороге Челябинск-Новосибирск
ДТП на автодороге Челябинск-Новосибирск - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : Омская полиция/Telegram
ДТП на автодороге Челябинск-Новосибирск
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ОМСК, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля Toyota и "ГАЗели" в Омской области, рассказали в областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в субботу около 14.50 (11.50) в Марьяновском районе Омской области на автодороге Челябинск-Новосибирск. Полицейские выяснили, что 40-летний водитель грузовой "ГАЗели" в районе 762-го километра не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Toyota, за рулем которой находилась 29-летняя женщина. От удара Toyota съехала в кювет.
"В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Toyota молодой человек 2002 года рождения, пять пассажиров получили травмы - три женщины 1980, 1994 и 2003 года рождения и два мужчины 1995 и 2004 годов рождения. В автомобиле "ГАЗель" пострадал водитель и два пассажира, мужчины 1986 и 1991 годов рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Окончательно обстоятельства и причины автоаварии установят в ходе проверки. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
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ПроисшествияАвтоМарьяновский районОмская областьГруппа ГАЗToyota Corolla
 
 
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