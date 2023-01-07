https://ria.ru/20230107/donetsk-1843384659.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в субботу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:26

2023-01-07T15:26

2023-01-07T15:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в 13.35 украинские войска выпустили четыре снаряда указанного калибра по Киевскому району города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк