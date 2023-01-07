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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в субботу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:26
2023-01-07T15:26
2023-01-07T15:37
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в 13.35 украинские войска выпустили четыре снаряда указанного калибра по Киевскому району города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк
15:26 07.01.2023 (обновлено: 15:37 07.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку