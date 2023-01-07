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При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/donetsk-1843374671.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 07.01.2023
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:20
2023-01-07T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось, что украинские войска за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО и четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
14:20 07.01.2023
 
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района города пострадала женщина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка у разрушенного дома
Жительница Донецка у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка у разрушенного дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1965 года рождения, сотрудник котельной", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что украинские войска за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО и четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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