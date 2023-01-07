https://ria.ru/20230107/donetsk-1843374671.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 07.01.2023
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:20
2023-01-07T14:20
2023-01-07T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось, что украинские войска за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО и четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района города пострадала женщина