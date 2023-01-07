https://ria.ru/20230107/donetsk-1843374671.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 07.01.2023

При обстреле Донецка ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:20

2023-01-07T14:20

2023-01-07T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Женщина ранена в Донецке в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее сообщалось, что украинские войска за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО и четыре снаряда натовского калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика