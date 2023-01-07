https://ria.ru/20230107/donetsk-1843372028.html
Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:48
2023-01-07T13:48
2023-01-07T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
13:48 07.01.2023 (обновлено: 13:52 07.01.2023)
Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда