https://ria.ru/20230107/donetsk-1843372028.html

Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:48

2023-01-07T13:48

2023-01-07T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

сцкк

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нато

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато