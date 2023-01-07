ВСУ обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили в направлении Горловки три снаряда
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.10 выпустили в направлении Калининского района Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 19.10 - населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщениям представительства, в 17.20 обстрелам подверглись также Кировский район Донецка и Ясиноватая, по которым выпущено в общей сложности 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.