https://ria.ru/20230107/dnr-1843418971.html

ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.01.2023

ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска в 19.10 выпустили в направлении Калининского района Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:27

2023-01-07T20:27

2023-01-07T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

калининский район

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.10 выпустили в направлении Калининского района Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства, в 17.20 обстрелам подверглись также Кировский район Донецка и Ясиноватая, по которым выпущено в общей сложности 12 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калининский район

горловка

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, калининский район, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато