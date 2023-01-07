https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html

Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T01:06

2023-01-07T01:06

2023-01-07T01:06

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

гольмовский

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды за десять минут обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230107/obstrel-1843321475.html

россия

украина

гольмовский

донецкая народная республика

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происшествия, россия, украина, гольмовский, нато, донецкая народная республика