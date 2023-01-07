Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Гольмовский в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды за десять минут обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.01 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 00.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.