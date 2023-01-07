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Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html
Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска дважды за десять минут обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:06
2023-01-07T01:06
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
гольмовский
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды за десять минут обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843321475.html
россия
украина
гольмовский
донецкая народная республика
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происшествия, россия, украина, гольмовский, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Гольмовский, НАТО, Донецкая Народная Республика
01:06 07.01.2023
 
Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды за десять минут обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.01 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 00.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия ударов артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
00:14Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаГольмовскийНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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