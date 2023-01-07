https://ria.ru/20230107/deputat-1843429606.html

Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики

Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики - РИА Новости, 07.01.2023

Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал депутата курской облдумы Максима Васильева за видеопривет из Мексики и посоветовал ему сложить... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:21

2023-01-07T23:21

2023-01-07T23:21

андрей турчак

роман старовойт

мексика

курская область

единая россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал депутата курской облдумы Максима Васильева за видеопривет из Мексики и посоветовал ему сложить депутатские полномочия по собственному желанию. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором депутат курской областной думы Максим Васильев, находясь, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!" Курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал Васильева. "В то время как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые "народные избранники" позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео. Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики" сделать депутат Васильев и его супруга - по собственному желанию сложить депутатские полномочия. "Мой товарищ, губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня уже дал свою оценку этому дерьму. Уверен, что местные депутаты разделят его позицию. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют", - добавил политик.

https://ria.ru/20221223/saratov-1840959149.html

мексика

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

андрей турчак, роман старовойт, мексика, курская область, единая россия