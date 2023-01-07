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В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов - РИА Новости, 07.01.2023
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В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов - РИА Новости, 07.01.2023
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов
Первый слет Дедов Морозов из 14 регионов России состоялся в Москве и оказался рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:09
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россия
москва
евразия
зарядье
дед мороз
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первый слет Дедов Морозов из 14 регионов России состоялся в Москве и оказался рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. Встретить их можно было в "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и ВДНХ. Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением", - рассказала Сергунина. Отмечается, что достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд". Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Книге рекордов Гиннесса.
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россия, москва, евразия, зарядье, дед мороз, наталья сергунина, новый год
Россия, Москва, Евразия, Зарядье, Дед Мороз, Наталья Сергунина, Новый год, Новый год — 2023
16:09 07.01.2023 (обновлено: 17:45 07.01.2023)
 
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов

В Москве прошел рекордный слет Дедов Морозов из 14 российских регионов

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевРекорд по количеству Дедов Морозов в Москве
Рекорд по количеству Дедов Морозов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Рекорд по количеству Дедов Морозов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первый слет Дедов Морозов из 14 регионов России состоялся в Москве и оказался рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. Встретить их можно было в "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и ВДНХ. Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением", - рассказала Сергунина.
Отмечается, что достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд". Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Книге рекордов Гиннесса.
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