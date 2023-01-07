https://ria.ru/20230107/dedmoroz-1843391822.html
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов - РИА Новости, 07.01.2023
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов
Первый слет Дедов Морозов из 14 регионов России состоялся в Москве и оказался рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:09
2023-01-07T16:09
2023-01-07T17:45
россия
москва
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зарядье
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первый слет Дедов Морозов из 14 регионов России состоялся в Москве и оказался рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. Встретить их можно было в "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и ВДНХ. Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением", - рассказала Сергунина. Отмечается, что достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд". Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Книге рекордов Гиннесса.
https://ria.ru/20230103/novogodnee-1841908262.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, евразия, зарядье, дед мороз, наталья сергунина, новый год
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16:09 07.01.2023 (обновлено: 17:45 07.01.2023)
В Москве встретились Деды Морозы из 14 российских регионов
В Москве прошел рекордный слет Дедов Морозов из 14 российских регионов