https://ria.ru/20230107/bpla-1843425232.html

Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев

Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев - РИА Новости, 07.01.2023

Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев

Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев с целью обеспечения собственной безопасности,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T21:47

2023-01-07T21:47

2023-01-07T23:21

в мире

турция

украина

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев с целью обеспечения собственной безопасности, заявил в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Его слова цитирует газета Yeni Akit.Бизнесмену задали вопрос, что произойдет, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против Анкары."Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО", — заявил турецкий производитель.Он также добавил, что компания находится в тесных отношениях со странами, куда продает БПЛА, и у них нет таких ожиданий.На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией.Bayraktar — это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с ракетами на подвеске. Его производит турецкая частная компания Baykar Makina. Есть информация о поставках БПЛА в Азербайджан, Киргизию, Польшу, Украину и Туркменистан.

https://ria.ru/20221018/prank-1824827794.html

https://ria.ru/20220913/politika-1816257239.html

турция

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, турция, украина