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Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев - РИА Новости, 07.01.2023
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Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев
Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев - РИА Новости, 07.01.2023
Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев
Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев с целью обеспечения собственной безопасности,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:47
2023-01-07T23:21
в мире
турция
украина
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев с целью обеспечения собственной безопасности, заявил в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Его слова цитирует газета Yeni Akit.Бизнесмену задали вопрос, что произойдет, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против Анкары."Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО", — заявил турецкий производитель.Он также добавил, что компания находится в тесных отношениях со странами, куда продает БПЛА, и у них нет таких ожиданий.На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией.Bayraktar — это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с ракетами на подвеске. Его производит турецкая частная компания Baykar Makina. Есть информация о поставках БПЛА в Азербайджан, Киргизию, Польшу, Украину и Туркменистан.
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Кирилл Иванников
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в мире, турция, украина
В мире, Турция, Украина
21:47 07.01.2023 (обновлено: 23:21 07.01.2023)
 
Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА против их новых владельцев

Глава Baykar: Турция при необходимости может применять БПЛА против их новых владельцев

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев с целью обеспечения собственной безопасности, заявил в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Его слова цитирует газета Yeni Akit.
Бизнесмену задали вопрос, что произойдет, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против Анкары.
Сергей Пашинский - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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"Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО", — заявил турецкий производитель.
Он также добавил, что компания находится в тесных отношениях со странами, куда продает БПЛА, и у них нет таких ожиданий.
"У Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники", — заключил Байрактар.
На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией.
Bayraktar — это ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с ракетами на подвеске. Его производит турецкая частная компания Baykar Makina. Есть информация о поставках БПЛА в Азербайджан, Киргизию, Польшу, Украину и Туркменистан.
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