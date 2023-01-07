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Умер актер, сыгравший в "Терминаторе"
Умер актер, сыгравший в "Терминаторе" - РИА Новости, 07.01.2023
Умер актер, сыгравший в "Терминаторе"
Американский актер Эрл Боэн, известный по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы "Терминатор", скончался на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T09:25
2023-01-07T09:25
2023-01-07T09:25
культура
сша
кино и сериалы
гавайи
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американский актер Эрл Боэн, известный по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы "Терминатор", скончался на 82-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера. "Эрл Боэн, наиболее известный по своей повторяющейся роли во франшизе "Терминатор", скончался. Член его семьи рассказал TMZ, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причин его смерти", - говорится в сообщении портала. Эрл также снимался в фильмах "Битва за пределами звезд", "Мозги набекрень", "Чужая нация", "Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад" и "Чокнутый профессор 2: Семья Клампов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кино и сериалы, гавайи
Культура, США, Кино и сериалы, Гавайи
Умер актер, сыгравший в "Терминаторе"
Актер Эрл Боэн, сыгравший доктора Сильбермана в "Терминаторе", умер на 82-м году жизни