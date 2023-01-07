https://ria.ru/20230107/boen-1843342695.html

Умер актер, сыгравший в "Терминаторе"

Умер актер, сыгравший в "Терминаторе" - РИА Новости, 07.01.2023

Умер актер, сыгравший в "Терминаторе"

Американский актер Эрл Боэн, известный по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы "Терминатор", скончался на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T09:25

2023-01-07T09:25

2023-01-07T09:25

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сша

кино и сериалы

гавайи

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американский актер Эрл Боэн, известный по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы "Терминатор", скончался на 82-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера. "Эрл Боэн, наиболее известный по своей повторяющейся роли во франшизе "Терминатор", скончался. Член его семьи рассказал TMZ, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причин его смерти", - говорится в сообщении портала. Эрл также снимался в фильмах "Битва за пределами звезд", "Мозги набекрень", "Чужая нация", "Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад" и "Чокнутый профессор 2: Семья Клампов".

сша

гавайи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, кино и сериалы, гавайи