15:58 07.01.2023 (обновлено: 18:10 07.01.2023)
В Сети появилось видео убегающего от журналистов Байдена
The Hill опубликовало видео с убегающим от журналистов президентом Байденом у Белого дома
© AFP 2022 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден бежит на борт вертолета, чтобы отправиться в Уилмингтон, штат Делавэр
Президент США Джо Байден бежит на борт вертолета, чтобы отправиться в Уилмингтон, штат Делавэр
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежал от журналистов после выступления в Белом доме, посвященного второй годовщине беспорядков в Капитолии. Видео с американским лидером опубликовано в Twitter-аккаунте газеты The Hill.
"Господин президент, подождите!" — наперебой кричали сотрудники СМИ в спину президенту.
Как пишет газета, вместо общения с прессой Байден предпочел подняться на борт вертолета, чтобы поскорее отправиться на выходные в Делавэр.
Это не первый случай, когда американский президент намеренно избегает представителей СМИ. Так, в июле он покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио. А до этого, на одном из мероприятий с прессой, глава Белого дома грубо обозвал репортера телеканала FoxNews.
Кроме того, президента много критикуют за привычку проводить выходные в Делавэре. Как подсчитал CNN, Байден отдыхает больше своего предшественника Дональда Трампа и провел в семейной резиденции уже четверть срока. А республиканцы утверждают, что к сентябрю более 40 процентов времени президента приходилось на отдых.
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