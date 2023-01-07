https://ria.ru/20230107/bayden-1843389992.html

В Сети появилось видео убегающего от журналистов Байдена

В Сети появилось видео убегающего от журналистов Байдена - РИА Новости, 07.01.2023

В Сети появилось видео убегающего от журналистов Байдена

Президент США Джо Байден убежал от журналистов после выступления в Белом доме, посвященного второй годовщине беспорядков в Капитолии. Видео с американским... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:58

2023-01-07T15:58

2023-01-07T18:10

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

делавэр

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежал от журналистов после выступления в Белом доме, посвященного второй годовщине беспорядков в Капитолии. Видео с американским лидером опубликовано в Twitter-аккаунте газеты The Hill."Господин президент, подождите!" — наперебой кричали сотрудники СМИ в спину президенту.Как пишет газета, вместо общения с прессой Байден предпочел подняться на борт вертолета, чтобы поскорее отправиться на выходные в Делавэр.Это не первый случай, когда американский президент намеренно избегает представителей СМИ. Так, в июле он покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио. А до этого, на одном из мероприятий с прессой, глава Белого дома грубо обозвал репортера телеканала FoxNews.Кроме того, президента много критикуют за привычку проводить выходные в Делавэре. Как подсчитал CNN, Байден отдыхает больше своего предшественника Дональда Трампа и провел в семейной резиденции уже четверть срока. А республиканцы утверждают, что к сентябрю более 40 процентов времени президента приходилось на отдых.

https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, дональд трамп, сша, делавэр