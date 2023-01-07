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Байден "перенес" дату штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2023
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Байден "перенес" дату штурма Капитолия
Байден "перенес" дату штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2023
Байден "перенес" дату штурма Капитолия
Президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T00:00
2023-01-07T00:00
в мире
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе. В другой части своего выступления президент США не справился с фамилией одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник конгресса подсказал ему. "Я рад, что ты знаешь свое имя", - поблагодарил Байден. "Он может называть меня "президент Биден" с этого момента", - прокомментировал оплошность Байден. Два года назад толпа сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, проигравшего, но не смирившегося с поражением, смела полицейское оцепление и ворвалась в здание под белым куполом, чтобы помешать законодателям утвердить победу демократа Джо Байдена. Для сторонников Байдена случившееся остается мятежом и покушением на демократические устои, для последователей Трампа, продолжающих вслед за своим кумиром считать, что их голоса были украдены, - "безоружным протестом против фальсификации выборов". К очередной годовщине Федеральное бюро расследований отчиталось об аресте более 950 участников беспорядков, в том числе почти 200 за нападение на сотрудников правоохранительный органов. В заявлении дается понять, что охота далеко не окончена. Уже вынесенные приговоры суровы. Бывший полицейский Томас Вебстер получил десять лет тюрьмы за избиение действующего "копа" древком от флага. Некие Альбукерке Коспер Хэд и Кайл Янг приговорены к 90 и 86 месяцам лишения свободы за то, что напали на офицера полиции и затащили его в толпу трампистов. К двухлетию событий 6 января завершилось их парламентское расследование. Специальный комитет палаты представителей выпустил 800-страничный отчет, в котором называет Трампа главным виновником случившегося и рекомендует министерству юстиции предъявить ему четыре уголовных обвинения, в том числе в "подстрекательстве к мятежу".
https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
00:00 07.01.2023
 
Байден "перенес" дату штурма Капитолия

Президент США Байден оговорился и "перенес" дату штурма Капитолия с января на июль

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе.
"Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать", - сказал Байден.
В другой части своего выступления президент США не справился с фамилией одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник конгресса подсказал ему. "Я рад, что ты знаешь свое имя", - поблагодарил Байден.
"Он может называть меня "президент Биден" с этого момента", - прокомментировал оплошность Байден.
Два года назад толпа сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, проигравшего, но не смирившегося с поражением, смела полицейское оцепление и ворвалась в здание под белым куполом, чтобы помешать законодателям утвердить победу демократа Джо Байдена. Для сторонников Байдена случившееся остается мятежом и покушением на демократические устои, для последователей Трампа, продолжающих вслед за своим кумиром считать, что их голоса были украдены, - "безоружным протестом против фальсификации выборов".
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К очередной годовщине Федеральное бюро расследований отчиталось об аресте более 950 участников беспорядков, в том числе почти 200 за нападение на сотрудников правоохранительный органов. В заявлении дается понять, что охота далеко не окончена. Уже вынесенные приговоры суровы. Бывший полицейский Томас Вебстер получил десять лет тюрьмы за избиение действующего "копа" древком от флага. Некие Альбукерке Коспер Хэд и Кайл Янг приговорены к 90 и 86 месяцам лишения свободы за то, что напали на офицера полиции и затащили его в толпу трампистов.
К двухлетию событий 6 января завершилось их парламентское расследование. Специальный комитет палаты представителей выпустил 800-страничный отчет, в котором называет Трампа главным виновником случившегося и рекомендует министерству юстиции предъявить ему четыре уголовных обвинения, в том числе в "подстрекательстве к мятежу".
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