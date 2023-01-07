https://ria.ru/20230107/bayden-1843320781.html

Байден "перенес" дату штурма Капитолия

Байден "перенес" дату штурма Капитолия - РИА Новости, 07.01.2023

Байден "перенес" дату штурма Капитолия

Президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T00:00

2023-01-07T00:00

2023-01-07T00:00

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831705090_0:321:2113:1509_1920x0_80_0_0_ac6a64006370a83340288b9fbed5464c.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе. В другой части своего выступления президент США не справился с фамилией одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник конгресса подсказал ему. "Я рад, что ты знаешь свое имя", - поблагодарил Байден. "Он может называть меня "президент Биден" с этого момента", - прокомментировал оплошность Байден. Два года назад толпа сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, проигравшего, но не смирившегося с поражением, смела полицейское оцепление и ворвалась в здание под белым куполом, чтобы помешать законодателям утвердить победу демократа Джо Байдена. Для сторонников Байдена случившееся остается мятежом и покушением на демократические устои, для последователей Трампа, продолжающих вслед за своим кумиром считать, что их голоса были украдены, - "безоружным протестом против фальсификации выборов". К очередной годовщине Федеральное бюро расследований отчиталось об аресте более 950 участников беспорядков, в том числе почти 200 за нападение на сотрудников правоохранительный органов. В заявлении дается понять, что охота далеко не окончена. Уже вынесенные приговоры суровы. Бывший полицейский Томас Вебстер получил десять лет тюрьмы за избиение действующего "копа" древком от флага. Некие Альбукерке Коспер Хэд и Кайл Янг приговорены к 90 и 86 месяцам лишения свободы за то, что напали на офицера полиции и затащили его в толпу трампистов. К двухлетию событий 6 января завершилось их парламентское расследование. Специальный комитет палаты представителей выпустил 800-страничный отчет, в котором называет Трампа главным виновником случившегося и рекомендует министерству юстиции предъявить ему четыре уголовных обвинения, в том числе в "подстрекательстве к мятежу".

https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html

https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, дональд трамп, сша