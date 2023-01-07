https://ria.ru/20230107/avariya-1843403617.html
Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре
Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре - РИА Новости, 07.01.2023
Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре
Трое рабочих погибли и четверо пострадали в результате аварии при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:43
2023-01-07T17:43
2023-01-07T17:43
происшествия
таймыр
красноярский край
игарка
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КРАСНОЯРСК, 7 янв — РИА Новости. Трое рабочих погибли и четверо пострадали в результате аварии при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре на севере Красноярского края, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных службах региона. По его словам, инцидент произошел еще 31 декабря. "Предварительно, в результате аварии трое погибших, четверо пострадали. Один из них тяжёлом состоянии, у троих лёгкий вред здоровью", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили факт аварии и сообщили, что на место вылетал прокурор и следственная группа. Информацию о погибших и пострадавших надзорное ведомство не комментирует. "Предварительно установлено, что 31.12.2022 около 6.00 (2.00 мск) на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения, расположенном на расстоянии около 200-250 км от города Игарка, при проведении пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода, находящегося под высоким давлением, произошла разгерметизация", - сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что в отношении подрядной организации организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
https://ria.ru/20221224/sneg-1841008967.html
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происшествия, таймыр, красноярский край, игарка
Происшествия, Таймыр, Красноярский край, Игарка
Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре
Три человека погибли при аварии на Ванкорском месторождении на Таймыре
КРАСНОЯРСК, 7 янв — РИА Новости. Трое рабочих погибли и четверо пострадали в результате аварии при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре на севере Красноярского края, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных службах региона.
По его словам, инцидент произошел еще 31 декабря.
"Предварительно, в результате аварии трое погибших, четверо пострадали. Один из них тяжёлом состоянии, у троих лёгкий вред здоровью", - сказал собеседник агентства.
В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили факт аварии и сообщили, что на место вылетал прокурор и следственная группа. Информацию о погибших и пострадавших надзорное ведомство не комментирует.
"Предварительно установлено, что 31.12.2022 около 6.00 (2.00 мск) на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения, расположенном на расстоянии около 200-250 км от города Игарка
, при проведении пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода, находящегося под высоким давлением, произошла разгерметизация", - сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что в отношении подрядной организации организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.