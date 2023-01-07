https://ria.ru/20230107/avariya-1843403617.html

Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре

Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре - РИА Новости, 07.01.2023

Источник: три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре

Трое рабочих погибли и четверо пострадали в результате аварии при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T17:43

2023-01-07T17:43

2023-01-07T17:43

происшествия

таймыр

красноярский край

игарка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 янв — РИА Новости. Трое рабочих погибли и четверо пострадали в результате аварии при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре на севере Красноярского края, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных службах региона. По его словам, инцидент произошел еще 31 декабря. "Предварительно, в результате аварии трое погибших, четверо пострадали. Один из них тяжёлом состоянии, у троих лёгкий вред здоровью", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили факт аварии и сообщили, что на место вылетал прокурор и следственная группа. Информацию о погибших и пострадавших надзорное ведомство не комментирует. "Предварительно установлено, что 31.12.2022 около 6.00 (2.00 мск) на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения, расположенном на расстоянии около 200-250 км от города Игарка, при проведении пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода, находящегося под высоким давлением, произошла разгерметизация", - сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что в отношении подрядной организации организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

https://ria.ru/20221224/sneg-1841008967.html

https://ria.ru/20221218/pozhar-1839590610.html

таймыр

красноярский край

игарка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, таймыр, красноярский край, игарка