Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке" - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/avariya-1843392206.html
В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке"
В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке" - РИА Новости, 07.01.2023
В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке"
Шесть человек пострадали в дорожной аварии на Кубани, где на встречной полосе "Мерседес" столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:10
2023-01-07T16:12
происшествия
краснодарский край
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg
КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали в дорожной аварии на Кубани, где на встречной полосе "Мерседес" столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В субботу в 14.00 на автодороге "Новороссийск-Керченский пролив" водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями "Хендай", а также еще с одной иномаркой "Тойота"."На данный момент в результате ДТП пострадали шесть человек. Личности участников и обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона, пострадавших привезли на осмотр в больницу, погибших в результате ДТП нет.
https://ria.ru/20230107/avariya-1843382039.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_225:0:1009:588_1920x0_80_0_0_e86c7b303dc9d6fb96a4d082a684fb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, авто, россия
Происшествия, Краснодарский край, Авто, Россия
16:10 07.01.2023 (обновлено: 16:12 07.01.2023)
 
В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке"

МВД: в Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на встречной полосе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали в дорожной аварии на Кубани, где на встречной полосе "Мерседес" столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В субботу в 14.00 на автодороге "Новороссийск-Керченский пролив" водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями "Хендай", а также еще с одной иномаркой "Тойота".
"На данный момент в результате ДТП пострадали шесть человек. Личности участников и обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона, пострадавших привезли на осмотр в больницу, погибших в результате ДТП нет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 15:06
В Ленинградской области водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
 
ПроисшествияКраснодарский крайАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала