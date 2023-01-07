https://ria.ru/20230107/avariya-1843392206.html

В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке"

В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке" - РИА Новости, 07.01.2023

В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП на "встречке"

Шесть человек пострадали в дорожной аварии на Кубани, где на встречной полосе "Мерседес" столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T16:10

2023-01-07T16:10

2023-01-07T16:12

происшествия

краснодарский край

авто

россия

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КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали в дорожной аварии на Кубани, где на встречной полосе "Мерседес" столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В субботу в 14.00 на автодороге "Новороссийск-Керченский пролив" водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями "Хендай", а также еще с одной иномаркой "Тойота"."На данный момент в результате ДТП пострадали шесть человек. Личности участников и обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона, пострадавших привезли на осмотр в больницу, погибших в результате ДТП нет.

https://ria.ru/20230107/avariya-1843382039.html

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происшествия, краснодарский край, авто, россия