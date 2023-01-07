https://ria.ru/20230107/avariya-1843382039.html
В Ленинградской области водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
В Ленинградской области водитель Mercedes насмерть сбил мужчину - РИА Новости, 07.01.2023
В Ленинградской области водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
Водитель Mercedes-Benz GL, которого в минувшем году 35 раз штрафовали за превышение скорости, насмерть сбил мужчину в Ленинградской области, он задержан,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:06
2023-01-07T15:06
2023-01-07T15:06
происшествия
авто
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Водитель Mercedes-Benz GL, которого в минувшем году 35 раз штрафовали за превышение скорости, насмерть сбил мужчину в Ленинградской области, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Шестого января… в 22.35 на пятом километре автодороги Рошаля - Черново - Новый учхоз мужчина… управляя автомобилем Mercedes-Benz GL, совершил наезд на неизвестного мужчину, на вид 45 лет (документов при себе не имел), двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Как информирует полиция, за 2022 год водитель Mercedes 35 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В отношении мужчины, который задержан в процессуальном порядке, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20230106/dtp-1843301298.html
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происшествия, авто, ленинградская область, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Mercedes
В Ленинградской области водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
В Ленинградской области оштрафованный 35 раз водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Водитель Mercedes-Benz GL, которого в минувшем году 35 раз штрафовали за превышение скорости, насмерть сбил мужчину в Ленинградской области, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Шестого января… в 22.35 на пятом километре автодороги Рошаля - Черново - Новый учхоз мужчина… управляя автомобилем Mercedes-Benz GL, совершил наезд на неизвестного мужчину, на вид 45 лет (документов при себе не имел), двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Как информирует полиция, за 2022 год водитель Mercedes 35 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
В отношении мужчины, который задержан в процессуальном порядке, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.