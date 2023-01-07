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В Саратове мужчина попал в больницу с ожогами из-за аварии на теплосети - РИА Новости, 07.01.2023
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В Саратове мужчина попал в больницу с ожогами из-за аварии на теплосети
В Саратове мужчина попал в больницу с ожогами из-за аварии на теплосети - РИА Новости, 07.01.2023
В Саратове мужчина попал в больницу с ожогами из-за аварии на теплосети
Мужчина получил ожоги горячей водой при порыве на теплосети в Ленинском районе Саратове и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщила глава города... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:03
2023-01-07T15:03
происшествия
саратов
жкх
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САРАТОВ, 7 янв - РИА Новости. Мужчина получил ожоги горячей водой при порыве на теплосети в Ленинском районе Саратове и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщила глава города Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале. По ее словам, в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. "В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В нее попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице имени Академика Антонова временно приостановлено. Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение. Поручила исполняющему обязанности заместителя главы (города) по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар, выяснить, какая еще помощь необходима пострадавшему", - написала Мокроусова. Она отметила, что в настоящее время подача тепла в дома жителей Ленинского района восстановлена, при этом главе районной администрации Дмитрию Чубукову поручено лично контролировать ликвидацию последствий излива воды. "Представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ", - добавила мэр. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что коммунальная авария на сетях теплоснабжения произошла в связи с резким похолоданием и повышением температуры подаваемого в дома тепла. Прокуратура Ленинского района города контролирует работы по устранению последствий коммунальной аварии. В настоящее время в Саратове 19 градусов ниже нуля.
https://ria.ru/20230106/kipyatok-1843258711.html
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происшествия, саратов, жкх
Происшествия, Саратов, ЖКХ
15:03 07.01.2023
 
В Саратове мужчина попал в больницу с ожогами из-за аварии на теплосети

Глава Саратова Мокроусова: мужчину госпитализировали с ожогами после аварии на теплосети

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 янв - РИА Новости. Мужчина получил ожоги горячей водой при порыве на теплосети в Ленинском районе Саратове и госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщила глава города Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.
По ее словам, в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения.
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"В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В нее попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице имени Академика Антонова временно приостановлено. Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение. Поручила исполняющему обязанности заместителя главы (города) по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар, выяснить, какая еще помощь необходима пострадавшему", - написала Мокроусова.
Она отметила, что в настоящее время подача тепла в дома жителей Ленинского района восстановлена, при этом главе районной администрации Дмитрию Чубукову поручено лично контролировать ликвидацию последствий излива воды. "Представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ", - добавила мэр.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что коммунальная авария на сетях теплоснабжения произошла в связи с резким похолоданием и повышением температуры подаваемого в дома тепла. Прокуратура Ленинского района города контролирует работы по устранению последствий коммунальной аварии.
В настоящее время в Саратове 19 градусов ниже нуля.
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