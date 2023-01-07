https://ria.ru/20230107/ataka-1843377425.html

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.01.2023

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские войска предотвратили атаку украинских боевиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:35

2023-01-07T14:35

2023-01-07T17:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска предотвратили атаку украинских боевиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны."Сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль, добавили в Минобороны.Несмотря на объявленный Россией на 6 и 7 января режим прекращения огня, украинские войска продолжают боевые действия и пытаются атаковать на различных участках фронта, отметили в военном ведомстве. Так, на Купянском направлении российские войска отразили атаку подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив более 20 украинских бойцов, танк, РСЗО "Град" и два автомобиля. На Краснолиманском направлении они пресекли атаку двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Те потеряли более 30 человек, две гаубицы Д-20, бронемашину и пикап. А на Южнодонецком направлении пытались перейти в контратаку подразделения 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Там ответным огнем уничтожено более 20 украинских боевиков, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230107/obstrely-1843376739.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика