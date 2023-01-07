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Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/ataka-1843377425.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.01.2023
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские войска предотвратили атаку украинских боевиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:35
2023-01-07T17:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска предотвратили атаку украинских боевиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны."Сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль, добавили в Минобороны.Несмотря на объявленный Россией на 6 и 7 января режим прекращения огня, украинские войска продолжают боевые действия и пытаются атаковать на различных участках фронта, отметили в военном ведомстве. Так, на Купянском направлении российские войска отразили атаку подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив более 20 украинских бойцов, танк, РСЗО "Град" и два автомобиля. На Краснолиманском направлении они пресекли атаку двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Те потеряли более 30 человек, две гаубицы Д-20, бронемашину и пикап. А на Южнодонецком направлении пытались перейти в контратаку подразделения 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Там ответным огнем уничтожено более 20 украинских боевиков, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
14:35 07.01.2023 (обновлено: 17:01 07.01.2023)
 
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении

Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на российские позиции на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска предотвратили атаку украинских боевиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны.
"Сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль, добавили в Минобороны.
Несмотря на объявленный Россией на 6 и 7 января режим прекращения огня, украинские войска продолжают боевые действия и пытаются атаковать на различных участках фронта, отметили в военном ведомстве. Так, на Купянском направлении российские войска отразили атаку подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив более 20 украинских бойцов, танк, РСЗО "Град" и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении они пресекли атаку двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Те потеряли более 30 человек, две гаубицы Д-20, бронемашину и пикап. А на Южнодонецком направлении пытались перейти в контратаку подразделения 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Там ответным огнем уничтожено более 20 украинских боевиков, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 14:31Специальная военная операция на Украине
ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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