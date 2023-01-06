https://ria.ru/20230106/zhelanie-1843239294.html
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом - РИА Новости, 06.01.2023
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом
Министр цифровых технологий России Максут Шадаев исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса — девочка получила в подарок робота с... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:10
2023-01-06T10:10
2023-01-06T10:10
новый год — 2023
общество
максут шадаев
дед мороз
россия
снегурочка
кемеровская область
елка желаний
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр цифровых технологий России Максут Шадаев исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса — девочка получила в подарок робота с искусственным интеллектом. Глава Минцифры ранее в ходе акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Алисы получить робота с искусственным интеллектом. Подарок от министра девочке передали Дед Мороз и Снегурочка. Они зачитали поздравление Шадаева и вручили робота. "Алиса, поздравляю тебя с Новым годом! В этот праздник все самые искренние желания должны сбываться. … Как министру Цифры (цифровых технологий - ред.), мне вдвойне приятно вручить тебе такой цифровой подарок. Надеюсь, что он станет для тебя настоящим другом и поддержит в любой ситуации", - говорилось в поздравлении, переданном от главы Минцифры. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, максут шадаев, дед мороз, россия, снегурочка, кемеровская область, елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Максут Шадаев, Дед Мороз, Россия, Снегурочка, Кемеровская область, Елка желаний
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом
Глава Минцифры Шадаев исполнил мечту 8-летней Алисы о роботе с искусственным интеллектом
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр цифровых технологий России Максут Шадаев исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса — девочка получила в подарок робота с искусственным интеллектом.
Глава Минцифры ранее в ходе акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Алисы получить робота с искусственным интеллектом.
Подарок от министра девочке передали Дед Мороз
и Снегурочка
. Они зачитали поздравление Шадаева и вручили робота.
"Алиса, поздравляю тебя с Новым годом! В этот праздник все самые искренние желания должны сбываться. … Как министру Цифры (цифровых технологий - ред.), мне вдвойне приятно вручить тебе такой цифровой подарок. Надеюсь, что он станет для тебя настоящим другом и поддержит в любой ситуации", - говорилось в поздравлении, переданном от главы Минцифры.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.