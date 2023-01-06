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Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом - РИА Новости, 06.01.2023
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Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом - РИА Новости, 06.01.2023
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом
Министр цифровых технологий России Максут Шадаев исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса — девочка получила в подарок робота с... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:10
2023-01-06T10:10
новый год — 2023
общество
максут шадаев
дед мороз
россия
снегурочка
кемеровская область
елка желаний
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр цифровых технологий России Максут Шадаев исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса — девочка получила в подарок робота с искусственным интеллектом. Глава Минцифры ранее в ходе акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Алисы получить робота с искусственным интеллектом. Подарок от министра девочке передали Дед Мороз и Снегурочка. Они зачитали поздравление Шадаева и вручили робота. "Алиса, поздравляю тебя с Новым годом! В этот праздник все самые искренние желания должны сбываться. … Как министру Цифры (цифровых технологий - ред.), мне вдвойне приятно вручить тебе такой цифровой подарок. Надеюсь, что он станет для тебя настоящим другом и поддержит в любой ситуации", - говорилось в поздравлении, переданном от главы Минцифры. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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общество, максут шадаев, дед мороз, россия, снегурочка, кемеровская область, елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Максут Шадаев, Дед Мороз, Россия, Снегурочка, Кемеровская область, Елка желаний
10:10 06.01.2023
 
Глава Минцифры исполнил мечту девочки о роботе с искусственным интеллектом

Глава Минцифры Шадаев исполнил мечту 8-летней Алисы о роботе с искусственным интеллектом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр цифровых технологий России Максут Шадаев исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Алисы Воробьевой из Кузбасса — девочка получила в подарок робота с искусственным интеллектом.
Глава Минцифры ранее в ходе акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Алисы получить робота с искусственным интеллектом.
Подарок от министра девочке передали Дед Мороз и Снегурочка. Они зачитали поздравление Шадаева и вручили робота.
"Алиса, поздравляю тебя с Новым годом! В этот праздник все самые искренние желания должны сбываться. … Как министру Цифры (цифровых технологий - ред.), мне вдвойне приятно вручить тебе такой цифровой подарок. Надеюсь, что он станет для тебя настоящим другом и поддержит в любой ситуации", - говорилось в поздравлении, переданном от главы Минцифры.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
Разговор Владимира Путина с семилетним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 16:35Новый год — 2023
Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"
 
Новый год — 2023ОбществоМаксут ШадаевДед МорозРоссияСнегурочкаКемеровская областьЕлка желаний
 
 
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