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В США предложили Зеленскому новую должность - РИА Новости, 06.01.2023
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В США предложили Зеленскому новую должность
В США предложили Зеленскому новую должность - РИА Новости, 06.01.2023
В США предложили Зеленскому новую должность
Владимир Зеленский может стать следующим спикером палаты представителей США, предложил в Twitter американец ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T19:27
2023-01-06T21:47
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
кевин маккарти
сша
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может стать следующим спикером палаты представителей США, предложил в Twitter американец ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала Rubin Report Дэйв Рубин."Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?" — написал Рубин в шутку.Ранее республиканец Мэтт Гетц предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей. Это уже 11-я попытка избрать спикера палаты. Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемых 218 голосов.В конце прошлого года Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.В конгрессе все чаще раздаются призывы прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на спонсирование режима Зеленского. С подобными заявлениями чаще всего выступают республиканцы. Так, например, в пятницу конгрессмен Пол Госар заявил, что финансировать украинский конфликт безнравственно.
https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, кевин маккарти, сша, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, США, Вашингтон (штат)
19:27 06.01.2023 (обновлено: 21:47 06.01.2023)
 
В США предложили Зеленскому новую должность

Американский ведущий Рубин предложил Зеленского на пост спикера палаты представителей США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может стать следующим спикером палаты представителей США, предложил в Twitter американец ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала Rubin Report Дэйв Рубин.
"Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?" — написал Рубин в шутку.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 15:33
Байден забыл, что пообещал Зеленскому
Ранее республиканец Мэтт Гетц предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей. Это уже 11-я попытка избрать спикера палаты. Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемых 218 голосов.
В конце прошлого года Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В конгрессе все чаще раздаются призывы прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на спонсирование режима Зеленского. С подобными заявлениями чаще всего выступают республиканцы. Так, например, в пятницу конгрессмен Пол Госар заявил, что финансировать украинский конфликт безнравственно.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 17:30
"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина
 
В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампКевин МаккартиСШАВашингтон (штат)
 
 
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