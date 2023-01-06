https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843301639.html

В США предложили Зеленскому новую должность

В США предложили Зеленскому новую должность - РИА Новости, 06.01.2023

В США предложили Зеленскому новую должность

Владимир Зеленский может стать следующим спикером палаты представителей США, предложил в Twitter американец ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:27

2023-01-06T19:27

2023-01-06T21:47

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

кевин маккарти

сша

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc9793338ebc3580bb7eee1f31be2ab9.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может стать следующим спикером палаты представителей США, предложил в Twitter американец ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала Rubin Report Дэйв Рубин."Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?" — написал Рубин в шутку.Ранее республиканец Мэтт Гетц предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей. Это уже 11-я попытка избрать спикера палаты. Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемых 218 голосов.В конце прошлого года Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.В конгрессе все чаще раздаются призывы прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на спонсирование режима Зеленского. С подобными заявлениями чаще всего выступают республиканцы. Так, например, в пятницу конгрессмен Пол Госар заявил, что финансировать украинский конфликт безнравственно.

https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843291545.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, дональд трамп, кевин маккарти, сша, вашингтон (штат)