https://ria.ru/20230106/zaschita-1843260074.html

Совбез Белоруссии отметил оборонительные цели совместных войск

Совбез Белоруссии отметил оборонительные цели совместных войск - РИА Новости, 06.01.2023

Совбез Белоруссии отметил оборонительные цели совместных войск

Белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:35

2023-01-06T13:35

2023-01-06T14:06

александр вольфович

белоруссия

россия

нато

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ОБСУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ ПОЛИГОН (Брестская область Белоруссии), 6 янв – РИА Новости. Белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства двух стран, заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович. "Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства", - сказал Вольфович журналистам.Он напомнил, что "решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в прошлом году президентами Республики Беларусь и Российской Федерации"."Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими Российской Федерации, так и с военнослужащими Республики Беларусь... Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства", - сказал Вольфович.Вольфович подчеркнул, что на западных границах наращивается военная активность, число учений, постоянно фиксируются полеты разведывательной авиации. "Совсем не миролюбивая политика исходит от (западных - ред.) соседей, поэтому и было принято решение о развертываниии региональной группировки войск", - отметил он.Госсекретарь совбеза добавил, что, исходя из сложной военно-политической обстановки и растущей военной активности блока НАТО на территории сопредельных с Белоруссией государств, президент республики держит на личном контроле вопросы боевой готовности вооруженных сил, ход и качество занятий по проведению боевой подготовки."Ему систематически докладывают по этим вопросам, и сегодня президентом принято лично решение проинспектировать и посмотреть, как организованы занятия по боевой подготовке на территории одного из полигонов. Он проверил качество подготовки одной из воинских частей белорусских вооруженных сил и здесь же посетил одну из частей РФ, которая входит в состав региональной группировки войск. Он проверил, как проходит слаживание с белорусскими частями на территории Беларуси", - добавил госсекретарь совбеза.

https://ria.ru/20230106/tekhnika-1843260806.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230106/lukashenko-1843256121.html

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александр вольфович, белоруссия, россия, нато