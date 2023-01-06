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СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России - РИА Новости, 06.01.2023
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СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России
СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России - РИА Новости, 06.01.2023
СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России
Запад потерял главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных стран против установленного США и Европой порядка, пишет Йорг Кронауэр РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:14
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владимир путин
россия
украина
сша
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Запад потерял главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных стран против установленного США и Европой порядка, пишет Йорг Кронауэр в Junge Welt.По мнению автора, главным свидетельством этой тенденции стал отказ большинства стран мира поддержать антироссийские санкции."Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности. Это стало возможно, поскольку все больше и больше незападных государств — прежде всего Китай, Индия и Россия — растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере", — заключается в статье.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230106/karlson-1843216348.html
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владимир путин, россия, украина, сша, санкции в отношении россии, политика
Владимир Путин, Россия, Украина, США, Санкции в отношении России, Политика
10:14 06.01.2023 (обновлено: 16:21 06.01.2023)
 
СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России

Junge Welt: Запад из-за России попрощался с мировой сценой в качестве главного актера

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Запад потерял главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных стран против установленного США и Европой порядка, пишет Йорг Кронауэр в Junge Welt.

"Две тысячи двадцать второй год стал годом "девестернизации", — цитирует издание декана Института финансовых исследований при Китайском народном университете Ван Вэня.

По мнению автора, главным свидетельством этой тенденции стал отказ большинства стран мира поддержать антироссийские санкции.
"Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности. Это стало возможно, поскольку все больше и больше незападных государств — прежде всего Китай, Индия и Россия — растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере", — заключается в статье.
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