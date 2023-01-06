https://ria.ru/20230106/zapad-1843239835.html

СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России

СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России - РИА Новости, 06.01.2023

СМИ: мир попрощался с главным актером на политической сцене из-за России

Запад потерял главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных стран против установленного США и Европой порядка, пишет Йорг Кронауэр РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:14

2023-01-06T10:14

2023-01-06T16:21

владимир путин

россия

украина

сша

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Запад потерял главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных стран против установленного США и Европой порядка, пишет Йорг Кронауэр в Junge Welt.По мнению автора, главным свидетельством этой тенденции стал отказ большинства стран мира поддержать антироссийские санкции."Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности. Это стало возможно, поскольку все больше и больше незападных государств — прежде всего Китай, Индия и Россия — растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере", — заключается в статье.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230106/karlson-1843216348.html

https://ria.ru/20230106/es-1843217863.html

россия

украина

сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, сша, санкции в отношении россии, политика