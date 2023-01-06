https://ria.ru/20230106/zaes-1843244122.html

Запорожские власти не увидели смысла в присутствии миротворцев ООН на ЗАЭС

Запорожские власти не увидели смысла в присутствии миротворцев ООН на ЗАЭС - РИА Новости, 06.01.2023

Запорожские власти не увидели смысла в присутствии миротворцев ООН на ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запорожская АЭС... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:16

2023-01-06T11:16

2023-01-06T11:16

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

оон

энергодар

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запорожская АЭС находится под защитой российских Вооруженных сил, присутствие на объекте миротворцев ООН бессмысленно. Ранее президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) должна направить на Запорожскую АЭС миротворцев без достижения соглашения с Россией о зоне безопасности вокруг объекта. "Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент стабильная. Объект находится под охраной Росгвардии на внутреннем периметре и российских военнослужащих на внешнем. Идея о присутствии миротворцев ООН - бессмысленная демагогия", - сказал Рогов. По его словам, чтобы обезопасить работу атомной станции, ООН следует заставить Киев отвести свои войска от района Запорожской АЭС, чтобы станция находилась за пределами досягаемости для украинской артиллерии. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230105/zakhvat-1843207225.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, оон, энергодар, владимир рогов, запорожская область