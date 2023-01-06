https://ria.ru/20230106/vsu-1843319359.html

ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани

ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани - РИА Новости, 06.01.2023

ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани

Украинские войска вновь в пятницу нанесли артиллерийский удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, выпустив 8 снарядов по санаторию "Гопри", есть... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:32

2023-01-06T23:32

2023-01-06T23:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь в пятницу нанесли артиллерийский удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, выпустив 8 снарядов по санаторию "Гопри", есть множественные разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Несмотря на объявленный Российской Федерацией режим тишины, украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по городу Голая Пристань. В 22.05 боевики киевского режима обстреляли объект гражданской инфраструктуры - санаторий "Гопри". Подразделение 77 отдельной аэромобильной бригады ВСУ выпустило еще 8 снарядов. Есть множественные разрушения", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, данные по погибшим и раненым уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

херсонская область , вооруженные силы украины