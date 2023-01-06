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ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/vsu-1843319359.html
ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани
ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани - РИА Новости, 06.01.2023
ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани
Украинские войска вновь в пятницу нанесли артиллерийский удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, выпустив 8 снарядов по санаторию "Гопри", есть... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:32
2023-01-06T23:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь в пятницу нанесли артиллерийский удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, выпустив 8 снарядов по санаторию "Гопри", есть множественные разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Несмотря на объявленный Российской Федерацией режим тишины, украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по городу Голая Пристань. В 22.05 боевики киевского режима обстреляли объект гражданской инфраструктуры - санаторий "Гопри". Подразделение 77 отдельной аэромобильной бригады ВСУ выпустило еще 8 снарядов. Есть множественные разрушения", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, данные по погибшим и раненым уточняются.
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
23:32 06.01.2023
 
ВСУ обстреляли санаторий в Голой Пристани

Украинские войска обстреляли санаторий в Голой Пристани, есть множественные разрушения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь в пятницу нанесли артиллерийский удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, выпустив 8 снарядов по санаторию "Гопри", есть множественные разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"Несмотря на объявленный Российской Федерацией режим тишины, украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по городу Голая Пристань. В 22.05 боевики киевского режима обстреляли объект гражданской инфраструктуры - санаторий "Гопри". Подразделение 77 отдельной аэромобильной бригады ВСУ выпустило еще 8 снарядов. Есть множественные разрушения", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, данные по погибшим и раненым уточняются.
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