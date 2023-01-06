00:45 06.01.2023 (обновлено: 09:45 06.01.2023)
Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: плохая дисциплина ВСУ вызвана подстрекателями
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что проблемы с дисциплиной в ВСУ связаны с действиями "проплаченных россиянами подстрекателей", пишет "Страна.ua".
По его словам, именно этим вызвана необходимость закона об усилении ответственности военнослужащих, который инициировало военное руководство.
"Потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной, и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", — сказал Резников в интервью журналистке Елене Фроляк.
Он добавил, что доверяет военному командованию и поддерживает его предложение.
В декабре Верховная рада приняла закон, ужесточающий наказание за невыполнение военными приказа. В соответствии с ним за отказ выполнять требования командира будет грозить штраф или арест на гауптвахте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского подписать закон, признав, что у украинской армии есть проблемы с выполнением приказов и самовольным оставлением позиций.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.