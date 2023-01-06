https://ria.ru/20230106/vsu-1843211381.html

Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ

Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ - РИА Новости, 06.01.2023

Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что проблемы с дисциплиной в ВСУ связаны с действиями "проплаченных россиянами подстрекателей", пишет... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T00:45

2023-01-06T00:45

2023-01-06T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что проблемы с дисциплиной в ВСУ связаны с действиями "проплаченных россиянами подстрекателей", пишет "Страна.ua". По его словам, именно этим вызвана необходимость закона об усилении ответственности военнослужащих, который инициировало военное руководство.Он добавил, что доверяет военному командованию и поддерживает его предложение.В декабре Верховная рада приняла закон, ужесточающий наказание за невыполнение военными приказа. В соответствии с ним за отказ выполнять требования командира будет грозить штраф или арест на гауптвахте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского подписать закон, признав, что у украинской армии есть проблемы с выполнением приказов и самовольным оставлением позиций.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843194722.html

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в мире, алексей резников, украина, вооруженные силы украины