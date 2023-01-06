https://ria.ru/20230106/voda-1843288379.html

Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды

Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды - РИА Новости, 06.01.2023

Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды

Жители Франции столкнулись с существенным увеличением счетов за потребление воды, сообщает France 3. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:05

2023-01-06T17:05

2023-01-06T17:36

цены на нефть

владимир путин

россия

франция

санкции в отношении россии

украина

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Жители Франции столкнулись с существенным увеличением счетов за потребление воды, сообщает France 3.Как отмечает телеканал, скачок связан с ростом цен на энергоресурсы.Житель французского города Туар Жан-Пьер Тебо в интервью телеканалу пожаловался, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11 процентов по сравнению с 2021 годом.По словам генерального директора Центра информации о воде Мариллис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,3 евро — один евро в день на семью."Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от пяти до 60 процентов", — признала она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230105/polsha-1843168047.html

https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, россия, франция, санкции в отношении россии, украина