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Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды - РИА Новости, 06.01.2023
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Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды
Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды - РИА Новости, 06.01.2023
Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды
Жители Франции столкнулись с существенным увеличением счетов за потребление воды, сообщает France 3. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:05
2023-01-06T17:36
цены на нефть
владимир путин
россия
франция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Жители Франции столкнулись с существенным увеличением счетов за потребление воды, сообщает France 3.Как отмечает телеканал, скачок связан с ростом цен на энергоресурсы.Житель французского города Туар Жан-Пьер Тебо в интервью телеканалу пожаловался, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11 процентов по сравнению с 2021 годом.По словам генерального директора Центра информации о воде Мариллис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,3 евро — один евро в день на семью."Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от пяти до 60 процентов", — признала она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230105/polsha-1843168047.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, франция, санкции в отношении россии, украина
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Франция, Санкции в отношении России, Украина
17:05 06.01.2023 (обновлено: 17:36 06.01.2023)
 
Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды

France 3: французы столкнулись с резким скачком цен на потребление воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран с водой. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Жители Франции столкнулись с существенным увеличением счетов за потребление воды, сообщает France 3.
Как отмечает телеканал, скачок связан с ростом цен на энергоресурсы.
"Все дело в системах водоочистки, потребляющих много дорогого электричества, и повышении цен на сырье вроде хлора и активированного угля", — пояснили журналисты.
Житель французского города Туар Жан-Пьер Тебо в интервью телеканалу пожаловался, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11 процентов по сравнению с 2021 годом.
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По словам генерального директора Центра информации о воде Мариллис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,3 евро — один евро в день на семью.
"Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от пяти до 60 процентов", — признала она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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