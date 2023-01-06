17:05 06.01.2023 (обновлено: 17:36 06.01.2023)
Во Франции забили тревогу из-за подорожания воды
France 3: французы столкнулись с резким скачком цен на потребление воды
Кран с водой. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Жители Франции столкнулись с существенным увеличением счетов за потребление воды, сообщает France 3.
Как отмечает телеканал, скачок связан с ростом цен на энергоресурсы.
"Все дело в системах водоочистки, потребляющих много дорогого электричества, и повышении цен на сырье вроде хлора и активированного угля", — пояснили журналисты.
Житель французского города Туар Жан-Пьер Тебо в интервью телеканалу пожаловался, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11 процентов по сравнению с 2021 годом.
5 января, 16:37СМИ: поляков ждет резкий скачок цен
По словам генерального директора Центра информации о воде Мариллис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,3 евро — один евро в день на семью.
"Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от пяти до 60 процентов", — признала она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
3 января, 08:00США успешно сбросили Европу с локомотива истории