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Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве

Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве - РИА Новости, 06.01.2023

Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве

Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:05

2023-01-06T23:05

2023-01-06T23:14

сша

россия

государственный департамент сша

москва

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линн трейси

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента.Как отметил дипломат, такой исход отвечал бы интересам обеих стран.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, государственный департамент сша, москва, в мире, линн трейси, нед прайс