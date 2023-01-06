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Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве - РИА Новости, 06.01.2023
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Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве
Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве - РИА Новости, 06.01.2023
Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве
Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:05
2023-01-06T23:14
сша
россия
государственный департамент сша
москва
в мире
линн трейси
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента.Как отметил дипломат, такой исход отвечал бы интересам обеих стран.
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сша, россия, государственный департамент сша, москва, в мире, линн трейси, нед прайс
США, Россия, Государственный департамент США, Москва, В мире, Линн Трейси, Нед Прайс
23:05 06.01.2023 (обновлено: 23:14 06.01.2023)
 
Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве

Госдеп: новый посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Как отметил дипломат, такой исход отвечал бы интересам обеих стран.
Американский дипломат Линн Трейси
14 сентября 2022, 19:25
Биография Линн Трейси
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАМоскваВ миреЛинн ТрейсиНед Прайс
 
 
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