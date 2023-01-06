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Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве
Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве - РИА Новости, 06.01.2023
Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве
Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:05
2023-01-06T23:05
2023-01-06T23:14
сша
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линн трейси
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента.Как отметил дипломат, такой исход отвечал бы интересам обеих стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, государственный департамент сша, москва, в мире, линн трейси, нед прайс
США, Россия, Государственный департамент США, Москва, В мире, Линн Трейси, Нед Прайс
23:05 06.01.2023 (обновлено: 23:14 06.01.2023)
Посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве
Госдеп: новый посол США Трейси намерена работать над возобновлением выдачи виз в Москве
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", - сказал Прайс в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Как отметил дипломат, такой исход отвечал бы интересам обеих стран.
14 сентября 2022, 19:25Биография Линн Трейси