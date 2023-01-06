https://ria.ru/20230106/vera-1843262302.html
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией - РИА Новости, 06.01.2023
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:49
2023-01-06T13:49
2023-01-06T13:49
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества. "Сегодня мы наблюдаем очень опасные тенденции в развитии человечества. Очень многие люди теряют всякую веру, веру в Бога в том числе, а потеря веры в Бога привязывает такого человека к мудрости человеческой – ведь чем-то руководствоваться надо. И вместо веры в Бога, вместо восприятия божественного закона, люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, однако сколько же таких было за всю историю, и все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет", – сказал он в проповеди после литургии в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в Русской православной церкви 6 января (24 декабря по старому стилю). По установившейся в Русской церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром – царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром в Рождество, 7 января, в храмах также служат одну или несколько праздничных литургий: раннюю и позднюю.
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией
Патриарх Кирилл назвал потерю религиозной веры опасной тенденцией для человечества
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества.
"Сегодня мы наблюдаем очень опасные тенденции в развитии человечества. Очень многие люди теряют всякую веру, веру в Бога в том числе, а потеря веры в Бога привязывает такого человека к мудрости человеческой – ведь чем-то руководствоваться надо. И вместо веры в Бога, вместо восприятия божественного закона, люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, однако сколько же таких было за всю историю, и все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет", – сказал он в проповеди после литургии в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя.
Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в Русской православной церкви
6 января (24 декабря по старому стилю). По установившейся в Русской церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера.
В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром – царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром в Рождество, 7 января, в храмах также служат одну или несколько праздничных литургий: раннюю и позднюю.