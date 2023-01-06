https://ria.ru/20230106/vera-1843262302.html

Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией

Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией - РИА Новости, 06.01.2023

Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:49

2023-01-06T13:49

2023-01-06T13:49

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества. "Сегодня мы наблюдаем очень опасные тенденции в развитии человечества. Очень многие люди теряют всякую веру, веру в Бога в том числе, а потеря веры в Бога привязывает такого человека к мудрости человеческой – ведь чем-то руководствоваться надо. И вместо веры в Бога, вместо восприятия божественного закона, люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, однако сколько же таких было за всю историю, и все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет", – сказал он в проповеди после литургии в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в Русской православной церкви 6 января (24 декабря по старому стилю). По установившейся в Русской церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром – царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром в Рождество, 7 января, в храмах также служат одну или несколько праздничных литургий: раннюю и позднюю.

https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь