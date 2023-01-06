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Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией - РИА Новости, 06.01.2023
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Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией - РИА Новости, 06.01.2023
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:49
2023-01-06T13:49
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества. "Сегодня мы наблюдаем очень опасные тенденции в развитии человечества. Очень многие люди теряют всякую веру, веру в Бога в том числе, а потеря веры в Бога привязывает такого человека к мудрости человеческой – ведь чем-то руководствоваться надо. И вместо веры в Бога, вместо восприятия божественного закона, люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, однако сколько же таких было за всю историю, и все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет", – сказал он в проповеди после литургии в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в Русской православной церкви 6 января (24 декабря по старому стилю). По установившейся в Русской церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром – царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром в Рождество, 7 января, в храмах также служат одну или несколько праздничных литургий: раннюю и позднюю.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
13:49 06.01.2023
 
Патриарх Кирилл назвал потерю веры опасной тенденцией

Патриарх Кирилл назвал потерю религиозной веры опасной тенденцией для человечества

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря религиозной веры стала опасной тенденцией в жизни человечества.
"Сегодня мы наблюдаем очень опасные тенденции в развитии человечества. Очень многие люди теряют всякую веру, веру в Бога в том числе, а потеря веры в Бога привязывает такого человека к мудрости человеческой – ведь чем-то руководствоваться надо. И вместо веры в Бога, вместо восприятия божественного закона, люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, однако сколько же таких было за всю историю, и все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет", – сказал он в проповеди после литургии в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя.
Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают в Русской православной церкви 6 января (24 декабря по старому стилю). По установившейся в Русской церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера.
В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром – царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром в Рождество, 7 января, в храмах также служат одну или несколько праздничных литургий: раннюю и позднюю.
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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