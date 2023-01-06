https://ria.ru/20230106/ukraina-1843274323.html

Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине

Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине - РИА Новости, 06.01.2023

Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине

Заявления польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам стран НАТО на данный момент, заявил... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:17

2023-01-06T15:17

2023-01-06T16:30

в мире

украина

львовская область

польша

нато

сергей нарышкин

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заявления польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам стран НАТО на данный момент, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <...> Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержат их", — отметил он.По словам военного, поляки считают себя великой нацией и вспоминают, как 400 лет назад они были крупнейшем государством в Европе с сильнейшей армией. Макгрегор полагает, что Варшава хочет вернуть былое величие при помощи возврата территорий, которые тогда были в составе Речи Посполитой, включая Западную Украину и даже Минск.Со стратегической точки зрения действия Польши не самые благоразумные и адекватные, считает полковник. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить вероятное вступление польских войск на Украину, добавил он.В ноябре директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве пробного шара польские спецслужбы слили украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843223351.html

https://ria.ru/20230104/polsha-1843061838.html

https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html

украина

львовская область

польша

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в мире, украина, львовская область, польша, нато, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)