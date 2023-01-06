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Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине - РИА Новости, 06.01.2023
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Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине
Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине
Заявления польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам стран НАТО на данный момент, заявил... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:17
2023-01-06T16:30
в мире
украина
львовская область
польша
нато
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заявления польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам стран НАТО на данный момент, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. &lt;...&gt; Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. &lt;...&gt; Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержат их", — отметил он.По словам военного, поляки считают себя великой нацией и вспоминают, как 400 лет назад они были крупнейшем государством в Европе с сильнейшей армией. Макгрегор полагает, что Варшава хочет вернуть былое величие при помощи возврата территорий, которые тогда были в составе Речи Посполитой, включая Западную Украину и даже Минск.Со стратегической точки зрения действия Польши не самые благоразумные и адекватные, считает полковник. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить вероятное вступление польских войск на Украину, добавил он.В ноябре директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве пробного шара польские спецслужбы слили украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843223351.html
https://ria.ru/20230104/polsha-1843061838.html
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украина
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польша
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в мире, украина, львовская область, польша, нато, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Львовская область, Польша, НАТО, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
15:17 06.01.2023 (обновлено: 16:30 06.01.2023)
 
Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Польша хочет захватить часть Украины в обход НАТО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заявления польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам стран НАТО на данный момент, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <...> Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержат их", — отметил он.
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По словам военного, поляки считают себя великой нацией и вспоминают, как 400 лет назад они были крупнейшем государством в Европе с сильнейшей армией. Макгрегор полагает, что Варшава хочет вернуть былое величие при помощи возврата территорий, которые тогда были в составе Речи Посполитой, включая Западную Украину и даже Минск.
Со стратегической точки зрения действия Польши не самые благоразумные и адекватные, считает полковник. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить вероятное вступление польских войск на Украину, добавил он.
В ноябре директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве пробного шара польские спецслужбы слили украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.
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По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреУкраинаЛьвовская областьПольшаНАТОСергей НарышкинВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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