https://ria.ru/20230106/ukraina-1843256837.html
На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии
На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии - РИА Новости, 06.01.2023
На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:08
2023-01-06T13:08
2023-01-06T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое энергосистема Украины покрыть в полном объеме не в состоянии. "По состоянию на 11.00 (12.00 мск) 6 января потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, из-за превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей Украины применялись аварийные отключения. "Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме. Разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", - отметили в "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
13:08 06.01.2023 (обновлено: 13:09 06.01.2023)
На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии
"Укрэнерго" прогнозирует стремительный рост потребления электроэнергии из-за похолодания
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует
стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое энергосистема Украины покрыть в полном объеме не в состоянии.
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск) 6 января потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По информации компании, из-за превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей Украины применялись аварийные отключения.
"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме. Разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", - отметили в "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.