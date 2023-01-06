https://ria.ru/20230106/ukraina-1843256837.html

На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии

На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии - РИА Новости, 06.01.2023

На Украине предупредили о стремительном росте потребления электроэнергии

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:08

2023-01-06T13:08

2023-01-06T13:09

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" прогнозирует стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое энергосистема Украины покрыть в полном объеме не в состоянии. "По состоянию на 11.00 (12.00 мск) 6 января потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, из-за превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей Украины применялись аварийные отключения. "Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме. Разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", - отметили в "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго