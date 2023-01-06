https://ria.ru/20230106/ukraina-1843254304.html

В США рассказали, какое оружие впервые поставят Украине

В США рассказали, какое оружие впервые поставят Украине - РИА Новости, 06.01.2023

В США рассказали, какое оружие впервые поставят Украине

Со следующим пакетом военной помощи США отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, пишет Politico. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:45

2023-01-06T12:45

2023-01-06T15:51

в мире

владимир зеленский

сша

украина

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Со следующим пакетом военной помощи США отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, пишет Politico. "Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинским военным уже удалось приспособить имеющиеся у них советские пусковые установки "Бук" под новые американские снаряды. "До сих пор Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей вариант ракет наземного базирования, при этом американские военные и их союзники в основном используют версию ракеты корабельного базирования", — пишут журналисты. В декабре президент Украины Владимир Зеленский побывал в США, где встретился с Джо Байденом и выступил в конгрессе. К его визиту приурочили объявление о пакете военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, включили батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.О новом пакете помощи Киеву Пентагон намерен объявить сегодня. Он станет крупнейшим и обойдется Вашингтону почти в три миллиарда долларов. Помимо Sea Sparrow, в него входят около 50 БМП Bradley, автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и большое количество боеприпасов.На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843240004.html

https://ria.ru/20230106/putin-1843251325.html

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в мире, владимир зеленский, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины