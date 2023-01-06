https://ria.ru/20230106/ukraina-1843223351.html

В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу

В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 06.01.2023

В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу

Украина не сможет достичь своей цели по выводу армии России из Крыма и Донбасса, написал обозреватель Myśl Polska Питер Уайт. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T07:12

2023-01-06T07:12

2023-01-06T07:12

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украина не сможет достичь своей цели по выводу армии России из Крыма и Донбасса, написал обозреватель Myśl Polska Питер Уайт.Он также добавил, что Украина постоянно заявляет о близости победы, а в действительности несет критические потери. Россия же, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии и способна самостоятельно финансировать свои войска на фронте. Расходы Киева, в том числе внутренние, практически полностью покрывает Запад.Автор также отметил, что ВСУ испытывают проблемы с боеприпасами, тогда как армия России, ведя плотный артиллерийский огонь, получает новые боеприпасы без затруднений благодаря усиленным системам логистики и производства. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

украина

россия

донбасс

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владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, нато