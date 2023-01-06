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В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 06.01.2023
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В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу
В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 06.01.2023
В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу
Украина не сможет достичь своей цели по выводу армии России из Крыма и Донбасса, написал обозреватель Myśl Polska Питер Уайт. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:12
2023-01-06T07:12
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украина не сможет достичь своей цели по выводу армии России из Крыма и Донбасса, написал обозреватель Myśl Polska Питер Уайт.Он также добавил, что Украина постоянно заявляет о близости победы, а в действительности несет критические потери. Россия же, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии и способна самостоятельно финансировать свои войска на фронте. Расходы Киева, в том числе внутренние, практически полностью покрывает Запад.Автор также отметил, что ВСУ испытывают проблемы с боеприпасами, тогда как армия России, ведя плотный артиллерийский огонь, получает новые боеприпасы без затруднений благодаря усиленным системам логистики и производства. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html
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украина
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владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, нато
Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, НАТО
07:12 06.01.2023
 
В Польше заявили о недостижимости целей Украины по Крыму и Донбассу

Myśl Polska: Украина не достигнет цели по выводу российских войск из Крыма и Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украина не сможет достичь своей цели по выводу армии России из Крыма и Донбасса, написал обозреватель Myśl Polska Питер Уайт.

"Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом", — написал журналист.

Он также добавил, что Украина постоянно заявляет о близости победы, а в действительности несет критические потери. Россия же, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии и способна самостоятельно финансировать свои войска на фронте. Расходы Киева, в том числе внутренние, практически полностью покрывает Запад.

Автор также отметил, что ВСУ испытывают проблемы с боеприпасами, тогда как армия России, ведя плотный артиллерийский огонь, получает новые боеприпасы без затруднений благодаря усиленным системам логистики и производства.

"Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит не из-за нехватки западных денег, а потому, что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно. Украина уже проиграла эту войну, просто забыли ей об этом сказать", — заключил обозреватель.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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