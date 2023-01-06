https://ria.ru/20230106/ukraina-1843217003.html
На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023
На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T03:42
2023-01-06T03:42
2023-01-06T03:42
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Отмечается, что тревога снова звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Ранее в пятницу тревога была объявлена и в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу