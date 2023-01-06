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В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений - РИА Новости, 06.01.2023
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В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений - РИА Новости, 06.01.2023
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с задействованием военной техники. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:31
2023-01-06T13:31
в мире
белоруссия
витебская область
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с задействованием военной техники. "С 5 января 2023 года Комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В мероприятиях принимают участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, государственного пограничного комитета, вооруженных сил, министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов Белоруссии.
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в мире, белоруссия, витебская область
В мире, Белоруссия, Витебская область
13:31 06.01.2023
 
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений

КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с военной техникой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с задействованием военной техники.
"С 5 января 2023 года Комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В мероприятиях принимают участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, государственного пограничного комитета, вооруженных сил, министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов Белоруссии.
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский во время учений - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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