https://ria.ru/20230106/ucheniya-1843259485.html
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений - РИА Новости, 06.01.2023
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с задействованием военной техники. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:31
2023-01-06T13:31
2023-01-06T13:31
в мире
белоруссия
витебская область
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с задействованием военной техники. "С 5 января 2023 года Комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В мероприятиях принимают участие подразделения Комитета государственной безопасности, министерства внутренних дел, государственного пограничного комитета, вооруженных сил, министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов Белоруссии.
https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843254181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, витебская область
В мире, Белоруссия, Витебская область
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
КГБ Белоруссии сообщил, что проводит антитеррористические учения с военной техникой