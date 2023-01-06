Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/ubiystvo-1843214963.html
Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить
Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить - РИА Новости, 06.01.2023
Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить
Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом политик написал в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T02:27
2023-01-06T02:27
в мире
гео лерос
владимир зеленский
андрей ермак
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252230_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bbaa332854efeb24496a57059d6b380a.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.По словам украинского депутата, сотрудники СБУ заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также отметил "случай применения физической силы"."Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту", — добавил он.Ранее Депутат Рады Гео Лерос обвинил Минобороны Украины, Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.Лероса избрали в парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос во время выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.
https://ria.ru/20230104/zelenskiy-1843076583.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221227/ermak-1841702912.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252230_275:0:2943:2001_1920x0_80_0_0_5c0039a3a5a906ed616cc595bcdb30ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гео лерос, владимир зеленский, андрей ермак, украина, служба безопасности украины
В мире, Гео Лерос, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Украина, Служба безопасности Украины
02:27 06.01.2023
 
Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить

Депутат Рады Гео Лерос обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить и узурпации власти

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране", — написал Лерос.

По словам украинского депутата, сотрудники СБУ заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также отметил "случай применения физической силы".
"Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту", — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 19:09
"Все произойдет очень быстро". В США раскрыли главный страх Зеленского
Ранее Депутат Рады Гео Лерос обвинил Минобороны Украины, Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.
Лероса избрали в парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос во время выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 16:18В мире
Украинские СМИ пишут о колоссальном влиянии Ермака внутри страны
 
В миреГео ЛеросВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала