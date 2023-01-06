https://ria.ru/20230106/ubiystvo-1843214963.html

Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить

Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить - РИА Новости, 06.01.2023

Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить

Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом политик написал в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T02:27

2023-01-06T02:27

2023-01-06T02:27

в мире

гео лерос

владимир зеленский

андрей ермак

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.По словам украинского депутата, сотрудники СБУ заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также отметил "случай применения физической силы"."Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту", — добавил он.Ранее Депутат Рады Гео Лерос обвинил Минобороны Украины, Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.Лероса избрали в парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос во время выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.

https://ria.ru/20230104/zelenskiy-1843076583.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/ermak-1841702912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гео лерос, владимир зеленский, андрей ермак, украина, служба безопасности украины