Депутат Рады обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить
Депутат Рады Гео Лерос обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить и узурпации власти
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
"Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране", — написал Лерос.
По словам украинского депутата, сотрудники СБУ заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также отметил "случай применения физической силы".
"Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту", — добавил он.
Ранее Депутат Рады Гео Лерос обвинил Минобороны Украины, Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.
Лероса избрали в парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос во время выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным.
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