19:27 06.01.2023 (обновлено: 20:44 06.01.2023)
США переименовали Турцию
Госдеп согласился изменить написание названия Турции с Turkey на Turkiye
Панорама Анкары, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что будет использовать написание Turkiye в официальных документах в ответ на просьбу Анкары.
"Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится", — цитирует представителей ведомства AP.
Отмечается, что этот шаг предпринят в преддверии ожидаемого в конце января визита в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе которого на повестке дня будет обсуждаться позиция Анкары в отношении украинского кризиса и принятия Финляндии и Швеции в НАТО.
Государственный департамент не часто меняет свой стиль написания иностранных государств, отмечает AP. Так, Вашингтон до сих пор отказывается называть Бирму Мьянмой, хотя страна сменила свое официальное название еще в 1989 году.
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Прошлым летом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что организация удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах.
Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на повышение престижа страны на международной арене.