https://ria.ru/20230106/turtsiya-1843301935.html

США переименовали Турцию

США переименовали Турцию - РИА Новости, 06.01.2023

США переименовали Турцию

Государственный департамент США заявил, что будет использовать написание Turkiye в официальных документах в ответ на просьбу Анкары. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:27

2023-01-06T19:27

2023-01-06T20:44

в мире

мевлют чавушоглу

стефан дюжаррик

турция

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Государственный департамент США заявил, что будет использовать написание Turkiye в официальных документах в ответ на просьбу Анкары."Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится", — цитирует представителей ведомства AP.Отмечается, что этот шаг предпринят в преддверии ожидаемого в конце января визита в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе которого на повестке дня будет обсуждаться позиция Анкары в отношении украинского кризиса и принятия Финляндии и Швеции в НАТО.Государственный департамент не часто меняет свой стиль написания иностранных государств, отмечает AP. Так, Вашингтон до сих пор отказывается называть Бирму Мьянмой, хотя страна сменила свое официальное название еще в 1989 году.Прошлым летом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что организация удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах.Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на повышение престижа страны на международной арене.

https://ria.ru/20230106/obostrenie-1843245166.html

https://ria.ru/20230105/vybory-1843152579.html

https://ria.ru/20230103/chavushoglu-1842950290.html

турция

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в мире, мевлют чавушоглу, стефан дюжаррик, турция